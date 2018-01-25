Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu

Avustralya Açık tek kadınlarda finalin adı Simona Halep-Caroline Wozniacki oldu.

Dünya 1 numarası Simona Halep, Angelique Kerber’i nefes kesen bir maç sonucu 6-3, 4-6, 9-7’yle geçti. Diğer finalist dünya 2 numarası Caroline Wozniacki ise Elise Mertens’i 6-3 ve 7-6’lık setlerle mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Rumen raket Halep, kariyerinde üçüncü kez grand slam finaline yükselmiş oldu. 26 yaşındaki Halep daha önce 2014 ve 2017’de Fransa Açık’ta final oynamış ancak kaybetmişti.

27 yaşındaki Danimarkalı Wozniacki de Halep gibi üçüncü finalinde ilk şampiyonluğunu arayacak. Wozniacki, 2009 ve 2014’te Amerika Açık’ta final oynamış ancak kaybetmişti. Final maçı ise 27 Ocak’ta oynanacak.

Avustralya Açık tek erkeklerde yarı finalinde ise Marin Cilic-Kyle Edmund, Roger Federer-Hyeon Chung maçları yapılacak.