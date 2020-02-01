Avustralya Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Sofia Kenin

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Garbine Muguruza'yı 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) yenen 14 numaralı seribaşı Sofia Kenin oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvasının kadınlar finalinde, 2016 Fransa Açık ve 2017 Wimbledon şampiyonu Muguruza ile kariyerinin ilk grand slam finaline çıkan Kenin karşılaştı.

2 saat 3 dakika süren karşılaşmayı 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) kazanan 21 yaşındaki Kenin, grand slam turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 4. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Bu başarısıyla dünya sıralamasında 7. sıraya yükselecek Kenin, 4,12 milyon Avustralya doları (yaklaşık 16,5 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.