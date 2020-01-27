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Spor

Avustralya Açık'ta çeyrek final programı

Erkeklerde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Dominic Thiem ile eşleşti

27 Ocak 2020 19:05

Avustralya Açık’ta dördüncü tur eşleşmelerini sona ererken, çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. 

Erkeklerde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Tennys Sandgren - Roger Federer (3) | 28 Ocak Salı 
Milos Raonic (32) - Novak Djokovic (2) | 28 Ocak Salı
Rafael Nadal (1) - Dominic Thiem (5) | 29 Ocak Çarşamba
Stan Wawrinka (15) - Alexander Zverev (7) | 29 Ocak Çarşamba

Kadınlarda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Sofia Kenin (14) - Ons Jabour | 28 Ocak Salı
Ash Barty (1) - Petra Kvitova (7) | 28 Ocak Salı 
Anett Kontaveit (28) - Simona Halep (4) | 29 Ocak Çarşamba
Garbine Muguruza - Anastasia Pavlyuchenkova (30) | 29 Ocak Çarşamba

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