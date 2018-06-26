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Spor

Avustralya - Peru: 0-2

KRASNODAR,(DHA) STAT: Fisht Olimpiyat HAKEMLER: Sergei Karasev, Anton Averianov, Tikhon Kalugin AVUSTRALYA: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Jedinak, Mooy, Leckie, Rogic (Dk

26 Haziran 2018 21:57

KRASNODAR,(DHA)

STAT: Fisht Olimpiyat
HAKEMLER: Sergei Karasev, Anton Averianov, Tikhon Kalugin
AVUSTRALYA: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Jedinak, Mooy, Leckie, Rogic (Dk. 72 Irvine), Kruse (Dk. 58 Arzani), Juric (Dk. 53 Cahill)
PERU: Gallese - Santamaria, Ramos, Trauco, Advincula, Cueva, Tapia (Dk. 63 Hurtado), Yotun (Dk. 46 Aquino), Carrillo (Dk. 79 Cartagena), Flores, Guerrero
GOLLER: Dk. 18 Carillo, Dk. 50 Guerrero (Peru)
SARI KARTLAR: Jedinak, Arzani, Rogici, Milligan (Avustralya) - Yotun, Hurtado (Peru) 

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu son hafta mücadelesinde Peru, Avustralya\'yı 2-0 mağlup etti. Peru\'ya galibiyeti getiren golleri 18\'inci dakikada Carillo ve 50\'nci dakikada Guerrero kaydetti. C Grubu\'nda Fransa ve Danimarka bir üst tura çıkarken Peru ve Avustralya Dünya Kupasına veda etti.
18\'inci dakikada Paolo Guerrero\'nun asistinde Andre Carillo takımını öne geçiren golü attı: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı Peru\'nun 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 
50\'nci dakikada Peru farkı ikiye çıkardı. Savunmadan seken topu önünde bulan Guerrero\'nun sağ çarprazdan kaleye gönderdiği şut ağlarla buluştu: 2-0.
Mücadeleyi Peru 2-0 kazandı. 

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