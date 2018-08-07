"Avukat çifte görüş engeli" iddiası

Halkın Hukuk Bürosu’na yönelik operasyonda tutuklanan

Aytaç Ünsal ve Didem Ünsal çifti birbirleriyle görüşebilmeleri için aynı cezaevine konuldu. Burhaniye Cezaevi idaresinin avukat çiftin birbirleriyle görüşmesi durumunda aileleriyle görüşemeyeceği yönünde karar aldığı beliritildi.

Cumhuriyet'ten Selin Görgüner'in haberine göre, Halkın Hukuk Bürosu’na yönelik operasyonda tutuklanan avukat Aytaç Ünsal Burhaniye T Tipi Cezaevi’ne, eşi avukat Didem Baydar Ünsal ise Karabük Cezaevi’ne konuldu. Evli olmalarına karşın telefonla bile görüşmelerine izin verilmedi. Avukat Aytaç Ünsal’ın annesi avukat Nermin Ünsal, Adalet Bakanlığı’na başvurdu, ancak “Hükümlülere, dışarıdan telefon açılmak suretiyle görüşme yaptırılmaz” yanıtı verildi. Aylar süren hukuk mücadelesinin ardından Karabük İnfaz Hâkimliği telefonla görüşmeleri yönünde karar aldı. Ağır Ceza Mahkemesi de kararı onayladı. Ancak cezaevleri dışardan aranamadığı için bu durum sürüncemede kaldı. Bunun üzerine iç görüş yapmaları için avukat Didem Baydar Ünsal da Burhaniye Cezaevi’ne sevk edildi.

Ancak bu kez de Burhaniye Cezaevi idaresi avukat çiftin birbirleriyle görüşmesi durumunda aileleriyle görüşemeyeceğini yönünde karar aldı. Avukat Nermin Ünsal, bu uygulamanın anayasanın aile bütünlüğüyle ilgili 20. ve 43. maddelerine ayrıca Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’in 5. ve 9. maddelerine aykırı olduğunu vurguladı. avukat Aytaç Ünsal ve eşi avukat Didem Baydar Ünsal da kararın kaldırılması için İnfaz Hâkimliği’ne başvurdu.

Didem Baydar Ünsal’ın annesi Gülay Baydar ise “2 hafta oldu çocuğumuzla görüşemedik. Bu durumun düzeltilmesini bekliyoruz. İç görüşte aileleri olarak onlarla görüşebilmemiz gerekiyor. Kanunda böyle yazıyor ama uygulamaya konulmadı. Didem’i Aytaç ile görüşübilmesi için Karabük’ten Burhaniye’ye getirdiler. Aytaç’ın görüş cezası olduğu gerekçesiyle haftalarca görüştürmediler şimdi de bizimle görüştürmüyorlar, ‘siz seçim yapın’ diyorlar. Nereye başvuracağımızı şaşırdık. Aileler olarak hepimiz mağduruz. Bu durumun düzeltilmesini istiyoruz” dedi.

1 yıl sonra ilk duruşma

Soma ve Ermenek’teki maden faciaları, Reyhanlı katliamı, Berkin Elvan, polis tarafından evinde vurulan Dilek Doğan, akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın davalarına bakan Halkın Hukuk Bürosu avukatları hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Silivri Cezaevi’nde bulunan avukat Selçuk Kozağaçlı ve avukat Yaprak Türkmen dışında Türkiye’nin çeşitli cezaevlerinde bulunan avukatların mahkemeye de SEGBİS ile katılmaları yönünde karar alındı. Davanın ilk duruşması ise tutuklanmalarının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtikten sonra 10 Eylül’de görülecek. 7 Temmuz 2017’de tutuklanan ve geçen ekim ayında tahliye edilen Berk Ercan’ın ifadeleri nedeniyle Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatları, Halkın Mühendisleri üyesi mühendisler, Grup Yorum üyeleri, “Sapanlı Teyze” olarak bilinen Emine Cansever’in de aralarında bulunduğu 150 kişi tutuklubulunuyor.