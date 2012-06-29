Avrupa’yı bunalımdan çıkaran resimler

Sakıp Sabancı Müzesi, 20’nci yüzyılın ikinci yarısında sanat ortamını şekillendiren Kobra akımının öne çıkan eserlerinden oluşan geniş bir seçkiyi, ‘Kobra-Özgür Sanatın 1000 Günü’ adlı sergiyle ağırlıyor. Adını sanatçıların geldikleri Kopenhag, Brüksel ve Amsterdam’ın ilk harflerinin bileşiminden alan Kobra bugün ziyarete açıldı. Kobra sanatçıları tarafından hayata geçirilen ve yalnızca 1948-1951 yılları arasında uygulanan bu avangard akım 60’ın üzerinde eser ile temsil ediliyor. Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkinin 400. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen sergi, Hollanda’daki Kobra Modern Sanat Müzesi ve ABN AMRO Bank’in özel koleksiyonuna ait eserleri, ilk kez Türkiye’ye getiriyor. Seçki; tablo, heykel, kumaş, seramik, kağıt üzerine işler, caz müziğinden ilham alan çalışmalar ve belge niteliğindeki malzemelerden oluşuyor.

Sergiyi ziyaret edenler, Kobra akımının gelişiminin yanı sıra, 1930-1960 yılları arasında Avrupa ve Türkiye’deki sosyal, tarihsel gelişmelerin paralel kurguyla anlatıldığı keyifli bir yolculuğa çıkacak.

16 Eylül’e kadar sanat severlerle buluşacak ‘Kobra-Özgür Sanatın 1000 Günü’ sergisi kapsamında, çocuklara yönelik eğitim programları da yapılacak.

SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer: Bir kültür ziyafeti

“Kobra sanatçıları, saf ifadeyi bulma uğruna bazen kendi ülkelerinin halk sanatı köklerine eğildi, bazen de onun peşinden uzak diyarlara, doğu ve batı ülkelerine uzandı. Amaçları, buldukları renkli izlerle, savaşın insafsız anılarından bunalan dünyaya bir nebze iyimserlik, Avrupa’nın kasvet dolu sanat ortamına renk ve yaşam sevinci vermekti. Kobra akımının sergisi, yaz boyunca İstanbullulara ve şehri ziyaret eden turistlere önemli bir kültür ziyafeti sunacak.”