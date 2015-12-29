Avrupa'yı 2016'da neler bekliyor?

Seçimler ve NATO Zirvesi
Eylül ayında, Doğu Avrupa dikkatlerini Rusya'daki seçime çevirecek. Çok sayıda muhalif
grup Putin'e karşı birleşmeyi ve Duma'ya girmeyi hedefliyor; bu gruplar arasında blog
yazarı Aleksey Navalny liderliğindeki İlerleme Partisi de bulunuyor. Keza Ukrayna'daki
seçimler de yakından takip edilecek çünkü Kırım krizi ve ülkenin doğu bölgesi Donbas'taki
iç savaş henüz çözüme kavuşturulabilmiş değil.
Ukrayna krizi NATO'yu da meşgul
etmeye devam edecek. 8-9 Eylül tarihlerinde NATO
üyesi ülkeler Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen zirvede bir araya gelecek. Bu
zirvede, özellikle çıkarların ortaklaştırılması üzerinde durulacak. Ev sahibi Polonya gibi
Doğu Avrupalı NATO ortakları, Rusya'ya karşı caydırma ve savunma politikası
uygulanmasını istiyor. ABD, ittifakın birliğinin korunmasından yana. Türkiye gibi güney
ülkeleri ise birliğin odak noktasının çok fazla doğuya kaymasını arzu etmiyor. Türkiye'nin
jeopolitik konumu, Suriye ve Irak gibi komşuları göz önünde bulundurulduğunda bunun
anlamı ortaya çıkıyor.
Odak noktasında Polonya var
2016'nın daha 'renkli' konularına gelinecek olursa; Polonya'yı iki büyük olay bekliyor:
Wroclaw kenti bu yılın Avrupa kültür başkenti olacak. Oder Nehri kıyısındaki kent, yeni
inşa edilen ulusal müzik merkezi gibi yeniliklerle bu özel anın gelmesini bekliyor. Öte
yandan 200 km. uzaklıktaki Krakow'da ise Katolikler açısından önem taşıyan 31'inci
Dünya Gençlik Günü düzenlenecek. Polonyalıların çoğu, Papa Françesko'nun ülkeye
ziyaretini sabırsızlıkla bekliyor.
İsveç'te Eurovision; Mars'a yolculuk
Kültürel olarak da Avrupa'yı 2016'da bazı önemli etkinlikler bekliyor. Örneğin şarkı
yarışması Eurovision. Geçen yıl İsveçli Måns Zelderlof "Heroes" şarkısı
ile yarışmayı
kazanmıştı. 43 ülkenin katılacağı yarışmanın Eurovision tarihinin en büyük organizasyonu
olması bekleniyor. Bu sene yarışmaya siyasi sebeplerle 1 yıl ara veren Ukrayna geri
dönecek. Eurovision'un 60'ıncı yılında bir istisna olarak yarışmaya katılan Avustralya da
bu yıl yeniden katılacak. Ancak sadece yarı finale. Final yarışması 14 Mayıs'ta yapılacak.
Bilim dünyasının gözü ise 14 Mart'ta başlayacak olan Rus-Avrupa misyonu "Exo-Mars"ta
olacak. 'Gaz İzleme Uydusu' (TGO) Mars'a Kazakistan'da bulunan Baikonur uzay
üssünden fırlatılacak. Misyon 2018 yılında devam edecek.
Avrupa Futbol Şampiyonası
Futbol severleri de heyecanlı bir yıl bekliyor, zira Avrupa Futbol Şampiyonası planlandığı
gibi dört hafta boyunca Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak. Şampiyonaya 24 ekip
katılacak. Final maçı ise kasım ayında düzenlenen saldırılarda teröristlerin de hedef aldığı
St. Denis semtinde oynanacak. Ev sahibi Fransa, alınan sıkı güvenlik önlemlerinin futbol
heyecanına gölge düşürmemesi telaşında. Futbol açısından bakıldığında ise son dünya
şampiyonu Almanya ile ev sahibi Fransa'nın favoriler arasında olması bekleniyor. Yeni yıl
artık başlayabilir!