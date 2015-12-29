Avrupa'yı 2016'da neler bekliyor?

Seçimler ve NATO Zirvesi

Eylül ayında, Doğu Avrupa dikkatlerini Rusya'daki seçime çevirecek. Çok sayıda muhalif

grup Putin'e karşı birleşmeyi ve Duma'ya girmeyi hedefliyor; bu gruplar arasında blog

yazarı Aleksey Navalny liderliğindeki İlerleme Partisi de bulunuyor. Keza Ukrayna'daki

seçimler de yakından takip edilecek çünkü Kırım krizi ve ülkenin doğu bölgesi Donbas'taki

iç savaş henüz çözüme kavuşturulabilmiş değil.

Ukrayna krizi NATO'yu da meşgul

etmeye devam edecek. 8-9 Eylül tarihlerinde NATO

üyesi ülkeler Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen zirvede bir araya gelecek. Bu

zirvede, özellikle çıkarların ortaklaştırılması üzerinde durulacak. Ev sahibi Polonya gibi

Doğu Avrupalı NATO ortakları, Rusya'ya karşı caydırma ve savunma politikası

uygulanmasını istiyor. ABD, ittifakın birliğinin korunmasından yana. Türkiye gibi güney

ülkeleri ise birliğin odak noktasının çok fazla doğuya kaymasını arzu etmiyor. Türkiye'nin

jeopolitik konumu, Suriye ve Irak gibi komşuları göz önünde bulundurulduğunda bunun

anlamı ortaya çıkıyor.

Odak noktasında Polonya var

2016'nın daha 'renkli' konularına gelinecek olursa; Polonya'yı iki büyük olay bekliyor:

Wroclaw kenti bu yılın Avrupa kültür başkenti olacak. Oder Nehri kıyısındaki kent, yeni

inşa edilen ulusal müzik merkezi gibi yeniliklerle bu özel anın gelmesini bekliyor. Öte

yandan 200 km. uzaklıktaki Krakow'da ise Katolikler açısından önem taşıyan 31'inci

Dünya Gençlik Günü düzenlenecek. Polonyalıların çoğu, Papa Françesko'nun ülkeye

ziyaretini sabırsızlıkla bekliyor.

İsveç'te Eurovision; Mars'a yolculuk

Kültürel olarak da Avrupa'yı 2016'da bazı önemli etkinlikler bekliyor. Örneğin şarkı

yarışması Eurovision. Geçen yıl İsveçli Måns Zelderlof "Heroes" şarkısı

ile yarışmayı

kazanmıştı. 43 ülkenin katılacağı yarışmanın Eurovision tarihinin en büyük organizasyonu

olması bekleniyor. Bu sene yarışmaya siyasi sebeplerle 1 yıl ara veren Ukrayna geri

dönecek. Eurovision'un 60'ıncı yılında bir istisna olarak yarışmaya katılan Avustralya da

bu yıl yeniden katılacak. Ancak sadece yarı finale. Final yarışması 14 Mayıs'ta yapılacak.

Bilim dünyasının gözü ise 14 Mart'ta başlayacak olan Rus-Avrupa misyonu "Exo-Mars"ta

olacak. 'Gaz İzleme Uydusu' (TGO) Mars'a Kazakistan'da bulunan Baikonur uzay

üssünden fırlatılacak. Misyon 2018 yılında devam edecek.

Avrupa Futbol Şampiyonası

Futbol severleri de heyecanlı bir yıl bekliyor, zira Avrupa Futbol Şampiyonası planlandığı

gibi dört hafta boyunca Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak. Şampiyonaya 24 ekip

katılacak. Final maçı ise kasım ayında düzenlenen saldırılarda teröristlerin de hedef aldığı

St. Denis semtinde oynanacak. Ev sahibi Fransa, alınan sıkı güvenlik önlemlerinin futbol

heyecanına gölge düşürmemesi telaşında. Futbol açısından bakıldığında ise son dünya

şampiyonu Almanya ile ev sahibi Fransa'nın favoriler arasında olması bekleniyor. Yeni yıl

artık başlayabilir!

