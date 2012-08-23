Avrupa'nın en pahalı yapısı Eiffel

Fransa'nın başkenti Paris'e tepeden bakan 324 metre yüksekliğindeki Eiffel Kulesi'nin değeri, 344 milyar sterlin (yaklaşık 977 milyar TL) olarak belirlendi.

Estetik ve marka değerinin dikkate alındığı yeni araştırma, İtalya'da yapıldı. Geçtiğimiz yıl, 7 milyondan fazla kişinin seyir teraslarına çıktığı Eiffel Kulesi, dünyanın en çok ziyaret edilen tarihi yapısı oldu.

Araştırmada; bugüne kadar 200 milyon kişinin ziyaret ettiği Eiffel, Roma'daki Kolezyum'dan 6 kat daha değerli olarak ifade edildi.

Daily Mail'in haberine göre; 72 milyar sterlin değerindeki Kolezyum, yılda 4 milyon turist ağırlıyor. Bin yaşındaki Londra Kulesi ise İngiliz ekonomisine yılda 2 milyonu aşkın turistle 56 milyar sterlin katkı sağlıyor. (ntvmsnbc)



Avrupa'daki en pahalı tarihi yapılar



1. Eiffel Kulesi, Paris: 344 milyar sterlin

2. Kolezyum, Roma: 72 milyar sterlin

3. Sagrade Familia Katedrali, Barselona: 71 milyar sterlin

4. Duomo Katedrali, Milano: 65 milyar sterlin

5. Londra Kulesi: 56 milyar sterlin

6. Prado Müzesi, Madrid: 46 milyar sterlin