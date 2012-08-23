T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Avrupa'nın en pahalı yapısı Eiffel

1889 yılında yapılan ve Paris'in simgesi olan Eiffel Kulesi Avrupa'nın en pahalı tarihi yapısı oldu

23 Ağustos 2012 17:59

Fransa'nın başkenti  Paris'e tepeden bakan 324 metre yüksekliğindeki Eiffel Kulesi'nin değeri, 344 milyar sterlin (yaklaşık 977 milyar TL) olarak belirlendi.

Estetik ve marka değerinin dikkate alındığı yeni araştırma, İtalya'da yapıldı. Geçtiğimiz yıl, 7 milyondan fazla kişinin seyir teraslarına çıktığı Eiffel Kulesi, dünyanın en çok ziyaret edilen tarihi yapısı oldu.

Araştırmada; bugüne kadar 200 milyon kişinin ziyaret ettiği Eiffel, Roma'daki Kolezyum'dan 6 kat daha değerli olarak ifade edildi.

Daily Mail'in haberine göre; 72 milyar sterlin değerindeki Kolezyum, yılda 4 milyon turist ağırlıyor. Bin yaşındaki Londra Kulesi ise İngiliz ekonomisine yılda 2 milyonu aşkın turistle 56 milyar sterlin katkı sağlıyor. (ntvmsnbc)


Avrupa'daki en pahalı tarihi yapılar


1. Eiffel Kulesi, Paris: 344 milyar sterlin
2. Kolezyum, Roma: 72 milyar sterlin
3. Sagrade Familia Katedrali, Barselona: 71 milyar sterlin
4. Duomo Katedrali, Milano: 65 milyar sterlin
5. Londra Kulesi: 56 milyar sterlin
6. Prado Müzesi, Madrid: 46 milyar sterlin

ETİKETLER

Eiffel KulesiKolezyumSagrade Familia KatedralDuomo KatedraliLondra KulesiPrado MüzesiParisRomaBarselonaMilanoLondraMadrid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24