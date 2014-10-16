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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa'nın Ebola önlemi

Ebola'ya karşı alacağı yeni önlemleri masaya yatıran AB ülkeleri, Batı Afrika'dan Avrupa'ya gelen yolcuların daha sıkı kontrol edilmesini istiyor.

16 Ekim 2014 23:17


AB'ye üye ülkelerin sağlık bakanları ve üst düzey temsilcileri, Batı Afrika'da giderek daha fazla can alan Ebola virüsüne karşı alacağı önlemleri Brüksel'de masaya yatırdı. AB ülkeleri toplantıda salgın olan ülkelerde seyahat öncesi uygulanan kontrollerin gözden geçirilmesini kararlaştırdı.

Uygulanan kontrollerin etkili olup olmadığı konusunda çelişkili bilgiler olduğunu ve bu nedenle gözden geçirme kararının alındığını belirten AB'nin sağlıktan sorumlu komiseri Tonio Borg, Dünya Sağlık Örgütü'yle işbirliği içinde çalışacaklarını da sözlerine ekledi. Öncelikle Liberya, Sierra Leone ve Gine'nin havalimanlarında uygulanan kontrollerin gözden geçirileceği belirtildi.

Uzmanlar, bu ülkelerde uygulanan tarama (Screening) yönteminin etkili olmadığı görüşünde. Kontrol edilen kişiler Ebola virüsü taşıyor olsa da, eğer kişide virüsün semptomları henüz gelişmemişse, bu yöntemle Ebola vakalarının tespit edilemediği ifade ediliyor.

Yolcuların ateşi ölçülecek

AB ülkeleri ayrıca riskli bölgelerden Avrupa'ya yapılan seyahatler konusunda da işbirliğini iyileştirmeyi planlıyor. Şu anda Avrupa ülkelerinden riskli ülkelere haftada sadece iki direkt uçuş gerçekleştiriliyor. Biri Belçika'nın başkenti Brüksel'den Liberya'ya, diğeri de Paris'ten Gine'ye. Riskli ülkelerden Avrupa'ya gelmek için haftada 2 bin ila 2 bin 500 kişinin bu uçuşları kulladığı tahmin ediliyor.

Birlik ülkeri, giriş kontrollerinde alacağı yeni önlemleri ise yakında belirlemeyi kararlaştırdı. Üzerinde düşünülen önlemlerden biri, İngiltere, Fransa ve Çek Cumhuriyeti'nde uygulandığı gibi, Avrupa'ya giriş yapan yolcuların ateşinin ölçülmesi. Bu öneriye destek veren Almanya Sağlık Bakanı Hermann Gröhe, direkt uçuşlarda bu önlemin mantıklı olduğunu dile getirdi.

Brüksel'de riskli ülkelere tıbbi yardım için giden gönüllü sağlık çalışanları konusu da görüşüldü. AB ülkeleri, hastalanan bir yardım görevlisinin derhal Avrupa'ya geri getirilmesini sağlamayı planlıyor.

Madrid'de Ebola şüphesi

Bu arada İspanya'nın başkenti Madrid'deki havalimanında bir yolcu uçağı Ebola şüphesi ile karantinaya alındı. İspanyol medyasına göre, Paris'ten kalkarak Madrid'e inen Air France uçağındaki Nijeryalı bir yolcununu kusması ve ateşinin yükselmesi üzerine İspanyol sağlık makamları bilgilendirildi. Ardından uçak karantinaya alınırken, yolcunun da sıkı önlemler altında sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Almanya da Batı Afrika'da Ebola ile mücadeleye 85 milyon euro daha yardımda bulunacağını açıkladı. Almanya'nın mali desteği böylece 102 milyona euroya yükselmiş oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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