Avrupa'nın devleri Yunus Akgün'ün peşinde

Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç yıldızı Yunus Akgün, alt yaş milli takımlarında dikkat çekmesinin yanı sıra Galatasaray'da gösterdiği performansla da dev kulüplerin radarına girdi.

ESPN'in haberine göre Galatasaray'ın genç yeteneği Yunus Akgün ile Chelsea, Juventus, Wolfsburg ve Benfica ilgileniyor.

Haberde kulüplerin, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde millilerimizin İngiltere'yi 1-0 mağlup ettiği maçta Yunus Akgün'ü izlediği belirtildi.

Chelsea ile Juventus, Yunus'u uzun vadeli bir plan olarak görüyor ve kadrolarına katmaları durumunda oyuncuyu kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Wolfsburg ve Benfica ise oyuncunun gelecek sezon için potansiyel olarak as takıma entegre edilebileceğini düşünüyor.

Galatasaray'ın Finansal Fair Play nedeniyle artık özkaynaklarına döndüğü belirtilirken, teknik direktör Fatih Terim'in A takımda şans verdiği bir diğer oyuncu olan Ozan Kabak'ın da dikkat çektiği ifade edildi.

Ayrıca Türk futbolunun yükselen yıldızları Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik de gelişim gösteren genç yetenekler olarak gösterildi.