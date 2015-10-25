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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa’nın dayanışma sınavı

AB ülkelerine sığınmacı akını bugün akşamüstü düzenlenecek özel zirvede masaya yatırılacak. AB Komisyonu, sığınmacıların bir ülkeden diğerine gönderilmesine son verilmesi uyarısında bulundu.

25 Ekim 2015 15:03

Balkanlar üzerinden binlerce sığınmacı Batı Avrupa ülkelerine gitme çabasını sürdürüyor. Sığınmacı
akınıyla başa çıkmakta zorlanan Balkan ülkelerinin sığınmacıları kontrolsüz bir şekilde komşu
ülkelere geçirmesi karmaşayı daha da artırıyor.

Son olarak Macaristan'ın Hırvatistan sınırını kapatması üzerine Slovenya zor duruma düşmüştü.
Slovenya, zirveden 140 milyon euroluk destek çıkması beklentisi içinde. Bulgaristan, Romanya ve
Sırbistan ise Avusturya, Almanya ve diğer AB ülkelerinin sığınmacı kabulünü durdurması durumunda
sınırlarını kapatacakları tehdidinde bulundu.

AB Komisyonu'ndan uyarı

Sığınmacı rotası üzerindeki ülkeler arasında işbirliğinin artırılması konusu bugün Brüksel'de
düzenlenecek özel zirvede ele alınacak. Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Macaristan,
Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan liderlerinin bir araya geleceği zirvede AB Komisyonu'nun 16
maddelik planı masaya yatırılacak. Almanya'yı Başbakan Angela Merkel‘in temsil edeceği zirveye AB
üyesi olmayan Makedonya, Sırbistan ve Arnavutluk'un liderleri
de katılacak.

AB Komisyonu'nun zirve için oluşturduğu hazırlık metninde ‘sığınmacıların kontrolsüz şekilde komşu
ülkeye geçirilmesi politikasının kabul edilemeyeceği‘
vurgulandı. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de zirve öncesinde yaptığı açıklamada Batı Balkan rotası üzerindeki ülkeleri, mevcut
düzenlemelere uymaya çağırdı. Juncker, Bild gazetesine verdiği demeçte Balkan ülkelerinin
sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda iyileştirmelere gitmeleri gerektiğini belirterek,
“Zaman daralıyor. Aksi takdirde sığınmacı
ailelerin yakında Balkan nehirlerinin soğuk sularında yok
olduklarını göreceğiz“ diye konuştu.

Balkan ülkeleri üzerindeki baskı artıyor

Sığınmacıların rotası üzerindeki Balkan ülkeleri ise tek başına yükün altında kalmak istemiyor.
Hırvatistan Başbakanı Zoran Milanoviç, Hırvatistan'ın
uzun vadede sığınmacıları kabul etmeyi
sürdüremeyeceğini belirterek Yunanistan‘daki AB dış sınırının acilen güvenceye alınması gerektiğini
kaydetti.

Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan ise bir adım daha ileri giderek, sınırlarını kapatma tehdidinde
bulundu. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Almanya, Avusturya ve diğer ülkelerin sınırları
kapatması durumunda kendilerinin de aynı yolu izleyeceğini söyledi. Avusturya Dışişleri Bakanı
Sebastian Kurz bir gün önce yaptığı açıklamada dikenli tellerin etkili bir sınır korumaya katkıda
bulunabileceğini söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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