Avrupa’nın dayanışma sınavı

Balkanlar üzerinden binlerce sığınmacı Batı Avrupa ülkelerine gitme çabasını sürdürüyor. Sığınmacı

akınıyla başa çıkmakta zorlanan Balkan ülkelerinin sığınmacıları kontrolsüz bir şekilde komşu

ülkelere geçirmesi karmaşayı daha da artırıyor.

Son olarak Macaristan'ın Hırvatistan sınırını kapatması üzerine Slovenya zor duruma düşmüştü.

Slovenya, zirveden 140 milyon euroluk destek çıkması beklentisi içinde. Bulgaristan, Romanya ve

Sırbistan ise Avusturya, Almanya ve diğer AB ülkelerinin sığınmacı kabulünü durdurması durumunda

sınırlarını kapatacakları tehdidinde bulundu.

AB Komisyonu'ndan uyarı

Sığınmacı rotası üzerindeki ülkeler arasında işbirliğinin artırılması konusu bugün Brüksel'de

düzenlenecek özel zirvede ele alınacak. Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Macaristan,

Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan liderlerinin bir araya geleceği zirvede AB Komisyonu'nun 16

maddelik planı masaya yatırılacak. Almanya'yı Başbakan Angela Merkel‘in temsil edeceği zirveye AB

üyesi olmayan Makedonya, Sırbistan ve Arnavutluk'un liderleri

de katılacak.

AB Komisyonu'nun zirve için oluşturduğu hazırlık metninde ‘sığınmacıların kontrolsüz şekilde komşu

ülkeye geçirilmesi politikasının kabul edilemeyeceği‘

vurgulandı. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de zirve öncesinde yaptığı açıklamada Batı Balkan rotası üzerindeki ülkeleri, mevcut

düzenlemelere uymaya çağırdı. Juncker, Bild gazetesine verdiği demeçte Balkan ülkelerinin

sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda iyileştirmelere gitmeleri gerektiğini belirterek,

“Zaman daralıyor. Aksi takdirde sığınmacı

ailelerin yakında Balkan nehirlerinin soğuk sularında yok

olduklarını göreceğiz“ diye konuştu.

Balkan ülkeleri üzerindeki baskı artıyor

Sığınmacıların rotası üzerindeki Balkan ülkeleri ise tek başına yükün altında kalmak istemiyor.

Hırvatistan Başbakanı Zoran Milanoviç, Hırvatistan'ın

uzun vadede sığınmacıları kabul etmeyi

sürdüremeyeceğini belirterek Yunanistan‘daki AB dış sınırının acilen güvenceye alınması gerektiğini

kaydetti.

Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan ise bir adım daha ileri giderek, sınırlarını kapatma tehdidinde

bulundu. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Almanya, Avusturya ve diğer ülkelerin sınırları

kapatması durumunda kendilerinin de aynı yolu izleyeceğini söyledi. Avusturya Dışişleri Bakanı

Sebastian Kurz bir gün önce yaptığı açıklamada dikenli tellerin etkili bir sınır korumaya katkıda

bulunabileceğini söylemişti.