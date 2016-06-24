Avrupa'nın aşırı sağcıları mutlu



İngiltere'de Nigel Farage'ın coşkusunun adeta bir sınırı yok. Yıllardır İngiltere'nin AB'den ayrılması için mücadele eden Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) lideri Farage, Brexit referandumunun ardından “AB ölüyor” açıklaması yaptı. Farage şimdi hedefine ulaşmış görünüyor. Ancak bunun sadece İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla kalmamasını istiyor. Farage, “Duvardan ilk taşı çekmiş olduğumuzu umuyoruz. Umarım bu, egemen milletlerden oluşan bir Avrupa'nın ilk adım olur” şeklinde konuştu.

Hollanda'da Farage ile aynı görüşleri paylaşan Özgürlük Partisi'nden Geert Wilders de Twitter hesabında, “Hoşçakal Brüksel” ifadelerini kullandı ve ülkesinde de benzer bir referandum istedi. Wilders, “Kendi ülkemizi, kendi paramızı, sınırlarımızı ve göç politikamızı kontrol etmek istiyoruz” dedi.

Fransız Ulusal Cephe'den Marine Le Pen de Twitter'da “Özgürlüğün zaferi“ açıklamasını yaptı ve ekledi: “Fransa'da ve diğer AB ülkelerinde de bir referanduma ihtiyacımız var.“

“Şu anki AB ölüdür”

Tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Ulusal Cephe Başkan Yardımcısı Florian Philippot ise “Artık halk dinlenmeli. Onlara karşı gelemezsiniz“ dedi. Philippot, “Her yanda halklar kaotik Avrupa macerasına karşı döndü. Şu anki AB ölüdür“ ifadelerini kullandı.

Twitter'da “Özgür yurttaşların cesareti“ ifadelerini kullanan İtalya Kuzey Ligi (Lega Nord) lideri Matteo Salvini, İngilizlere “Teşekkürler Birleşik Krallık. Şimdi çıkış sırası bizde“ diye seslendi.

İsveçli demokratların attığı Tweet ise kısa ve açıktı: “Şimdi Swexit'i bekliyoruz.“

Danimarka Halk Partisi lideri Kristian Thulesen Dahl, daha İngiltere’nin kararı öncesi "Jyllands-Posten" gazetesine verdiği demeçte, Brexit yönündeki bir oylama neticesinde Danimarka’nın da böyle bir çözüm isteyip istemediği konusunda bir referandum yapılması talebinde bulunmuştu.

"AB sorulara yanıt vermedi"

Macaristan'ın ulusalcı muhafazakar başbakanı Viktor Orban ise AB'den ayrılmak istemiyor. Ancak Merkel'in açık mülteci politikasına karşı çıkışında ise kendini şu an daha haklı görüyor.

İngilizler'in “modern halk göçünün” nasıl engellenebileceği ve adalarını nasıl koruyabilecekleri konusuna bir yanıt aradığını söyleyen Orban, “AB buna bir yanıt ermedi. Avrupa sadece göç gibi sorulara yanıt verebildiği oranda güçlüdür” dedi.

Avusturya Türkiye'ye bağlı

Avusturya Özgürlük Partisi ise referandum talebinde bulunup bulunmayacakları konusunda önce biraz beklemek istiyor. Ancak parti lideri Heinz-Christian Strache için AB'nin Türkiye'yi üye olarak kabul etmesi sınıra ulaşmış olmak anlamına gelecek. Strache, “O zaman Avusturya için de AB'de kalmak konusunda bir oylama siyasi bir hedef olacaktır” dedi.

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) temsilcileri de İngiltere'yi kutladı. Beatrix von Storch, AB Komisyonu Başkanı Juncker ve AP Başkanı Schulz'dan istifa etmesini istedi: “AB, siyasi bir birlik olarak başarısız olmuştur.”

AfD Başkan Yardımcısı Alexander Gauland ise Başbakan Merkel'i referandum sonucundan sorumlu tuttu.