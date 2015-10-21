Avrupalılar siyasetten memnun değil



Almanya’daki Bertelsmann Vakfı’nın yaptırdığı bir ankete göre, AB vatandaşlarının yüzde 72’si Birlik’in izlediği siyasetin yanlış yönde seyrettiği görüşünde. Ancak bu şüpheli yaklaşıma paralel olarak kamuoyunun AB’ye desteği de neredeyse aynı oranda.

Ankete katılanların yüzde 71’i, ülkelerinin Birlik içinde kalıp kalmayacağı yönünde bugün bir referandum yapılsa, oylarını AB’den yana kullanacaklarını belirtiyor.

Görüşleri sorulan Avrupalıların yüzde 59’luk bölümü ayrıca kıtanın siyasi ve ekonomik entegrasyonunun ilerletilmesi gerektiği kanısında. Ankete katılanların yüzde 61’i Birlik’in en önemli görevi olarak barış ve güvenliğin korunması olduğunu düşünürken, yüzde 53 ekonomik büyümenin, yüzde 47 de sosyal adaletsizliğin azaltılmasının öncelikli görev olduğunu söylüyor.

Euro Bölgesi'nde eleştiriler daha sert

Ankette dikkat çeken bir nokta da Euro'yu ortak para birimi olarak kullanan 19 AB üyesi ülkede, Birlik'in güncel siyasi çizgisine yönelik eleştirilerin daha sert olması. Bu ülkelerdeki vatandaşların yüzde 77’si Birlik siyasetinin ‘yanlış yöne doğru hareket ettiğine’ inanıyor.

Ayrıca Euro’nun kullanıldığı ülkelerdeki halkın sadece yüzde 63’ü, olası bir referandumda ülkesinin Euro Bölgesi’nde kalmasından yana oy kullanacağını söylüyor. Ama öte yandan bu ülkelerde kıtanın entegrasyonunun daha da ilerletilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 64 ile Birlik ortalamasının üstünde.

Kamuoyu araştırmasının temmuz ayında tamamlandığını belirten Bertelsmann Vakfı yetkilileri, o dönemde Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nde kalıp kalmayacağı tartışmalarının ve AB'nin kurtarma politikalarının gündemi belirlediğini, ancak bu süreçte AB'nin siyasi çizgisi konusunda medyada dile getirilen görüşlerin de genelde karamsar ve eleştirel nitelikte olduğunu kaydediyor. Vakıftan verilen bilgiye göre, kamuoyu araştırması için 28 AB üyesi ülkede 12 bin 2 kişinin görüşüne başvuruldu.