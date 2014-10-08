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Dünya
Deutsche Welle

Avrupalı Kürtler Kobani için eylemde

Terör örgütü IŞİD'in Kobani'ye saldırısı, Avrupa genelinde düzenlenen eylemlerle protesto ediliyor.

08 Ekim 2014 11:52


Avrupa'daki protestolar Almanya, Fransa ve Belçika'da yoğunlaştı. Bir grup gösterici Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasına zorla girdi. Göstericiler, AP Başkanı Martin Schulz'un cihatçılara karşı destek sözü vermesi üzerine parlamento binasını boşalttı.

Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Kiel ve Stuttgart'ta düzenlenen gösterilere yüzlerce kişi katıldı. Hamburg'da 400 Kürt, haber ajanslarının "radikal Müslüman" olarak tanımladığı bir başka grupla çatıştı. Polis olaya tazyikli suyla müdahale etti.

Deutsche Welle, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR) ve Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu (NDR) binaları önünde de gösteriler düzenlendi. Göstericiler, açıklamalarını kurum yetkililerine iletti.

Paris'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde 200 kadar Kürt oturma eylemi yaptı. Marsilya, Toulouse ve Bordeaux, gösterilere sahne olan diğer şehirler arasında yer aldı. Toulouse'da polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Türkiye'nin Marsilya konsolosluğu önünde düzenlenen eylemde 15 gösterici gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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