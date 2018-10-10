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Spor

Avrupalı Akhisar'a forma ayıbı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı, bu sezon başında ise TFF Süper Kupa'yı dev rakiplerini yenerek ilk kez kazanıp tarihi başarılara imza atan Akhisarspor, buna rağmen formasına reklam bile bulamadı

10 Ekim 2018 16:40

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası\'nı, bu sezon başında ise TFF Süper Kupa\'yı dev rakiplerini yenerek ilk kez kazanıp tarihi başarılara imza atan Akhisarspor, buna rağmen formasına reklam bile bulamadı. 
Manisa\'nın mütevazı ilçe takımı olarak son yıllarda elde ettiği başarılar ve geldiği noktayla tüm Türkiye\'nin takdirini kazanan Akhisarspor, Konya\'da 5 Ağustos\'ta oynanan Süper Kupa finali, Süper Lig\'deki ilk 8 maç ve UEFA Avrupa Ligi\'ndeki 2 karşılaşmaya formasında göğüs reklamı olmadan çıktı. 
Tarihinde ilk kez yer alarak hem kendisini hem de ülkemizi temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi\'nde Belçika\'daki Standard Liege deplasmanına kulüp renkleri arasında yer almamasına rağmen Ay-Yıldızlı bayrağımızın renklerini sembolize eden kırmızı-beyaz formayla çıkan Akhisarspor\'un forması boş kaldı. 
Yönetimin forma reklamı verecek firma bulmak için arayışları sürüyor. Sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada 3 günlüğüne izne çıkan yeşil-siyahlılar, antrenmanlara yarın yeniden başlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

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