T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Avrupa'dan Nepal'e yardım eli

Avrupa Birliği Komisyonu Nepal'e 3 milyon euro acil yardım yapılmasını kararlaştırdı.

27 Nisan 2015 14:21


AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesine içme suyu, ilaç ve çadır sevk edileceği belirtildi. Birçok AB üyesi ülke, bu paketin dışında Nepal'e yardım ulaştırmaya devam ediyor. AB Komisyonu'nun acil yardımlardan sorumlu üyesi Hristos Stylianides, bölgede en çok tıbbi malzeme ve sağlık ekibi sıkıntısının çekildiğini söyledi.

Alman Teknik Yardım Kurumu'na (THW) bağlı bir ekibin bugün Nepal'in başkenti Katmandu'ya varması bekleniyor. Uluslararası Arama-Kurtarma Kurumu (ISAR Germany) üyesi 52 uzman dün Berlin'den Nepal'e doğru yola çıktı.

Nepal'e yardım seferberliği

Depremi izleyen 24 saat içinde aralarında Rusya, Japonya, Fransa, Türkiye, Belçika, Lüksemburg ve Sri Lanka'nın da bulunduğu birçok ülke Nepal'e yardım açıklamıştı.

Başta Nepal olmak üzere Himalayalar bölgesini vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aşıyor. Cumartesi günü meydana gelen ve merkez üssü Katmandu'nun 80 kilometre batısında bulunan 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının daha da artmasından kaygı duyuluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa Birliği Komisyonu NepalKomisyonuNepalHristos StylianidesAlmanTeknik Yardım KurumuKatmanduArama-Kurtarma KurumuGermany)Berlin NepalDepremiRusya Japonya Fransa Türkiye Belçika LüksemburgSri LankaHimalayalarDeutsche

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24