Avrupa'dan Nepal'e yardım eli



AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesine içme suyu, ilaç ve çadır sevk edileceği belirtildi. Birçok AB üyesi ülke, bu paketin dışında Nepal'e yardım ulaştırmaya devam ediyor. AB Komisyonu'nun acil yardımlardan sorumlu üyesi Hristos Stylianides, bölgede en çok tıbbi malzeme ve sağlık ekibi sıkıntısının çekildiğini söyledi.

Alman Teknik Yardım Kurumu'na (THW) bağlı bir ekibin bugün Nepal'in başkenti Katmandu'ya varması bekleniyor. Uluslararası Arama-Kurtarma Kurumu (ISAR Germany) üyesi 52 uzman dün Berlin'den Nepal'e doğru yola çıktı.

Nepal'e yardım seferberliği

Depremi izleyen 24 saat içinde aralarında Rusya, Japonya, Fransa, Türkiye, Belçika, Lüksemburg ve Sri Lanka'nın da bulunduğu birçok ülke Nepal'e yardım açıklamıştı.

Başta Nepal olmak üzere Himalayalar bölgesini vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aşıyor. Cumartesi günü meydana gelen ve merkez üssü Katmandu'nun 80 kilometre batısında bulunan 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının daha da artmasından kaygı duyuluyor.