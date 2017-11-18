Avrupa'daki rakipler berabere

Bayer Leverkusen - RB Leipzig: 2 - 2

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: 1 - 1

Yunus Mallı yıldızlaştı

İSTANBUL,(DHA)

Avrupa\'da kupalarında temsilcilerimiz rakipleri olan Hoffenheim ve RB Leipzig kendi liglerinde haftayı 1\'er puanla kapattılar.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda Beşiktaş\'ın rakibi olan Leipzig, Bundesliga\'nın 12\'nci haftasında deplasmanda 2 kez öne geçtiği maçta Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı. Leipzig\'in gollerini 13\'üncü dakikada Werner(P) ve 54\'üncü dakikada Forsberg(P) atarken ev sahibi ekibin gollerini 44\'üncü dakikada Leon Bailey ve 74\'üncü dakikada Volland kaydetti.

HOFFENHEİM - EİNTRACHT FRANKFURT: 1 - 1

UEFA Avrupa Ligi C Grubu\'nda Medipol Başakşehir\'in rakibi olan Hoffenheim sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Konuk Frankfurt 13\'üncü dakikada Kevin-Prince Boateng\'in golüyle öne geçerken, 90\'ıncı dakikada Mark Uth takımına 1 puanı getiren golü kaydetti.

YUNUS MALLI YILDIZLAŞTI

Bundesliga\'nın 12\'nci haftasında Wolfsburg Yunus Mallı\'nın yıldızlaştığı maçta sahasında Freiburg\'u 3 - 1 mağlup etti. Wolfsburg\'a galibiyeti getiren golleri 3\'üncü dakikada Yannick Gerhardt, 29 ve 70\'inci dakikalarda Yunus Mallı kaydetti.

