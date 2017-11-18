T24 LogoT24 Logo
Spor

Avrupa'daki rakipler berabere

Bayer Leverkusen - RB Leipzig: 2 - 2     Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: 1 - 1     Yunus Mallı yıldızlaştı İSTANBUL,(DHA) Avrupa'da kupalarında temsilcilerimiz rakipleri olan Hoffenheim ve RB Leipzig kendi liglerinde haftayı 1'er puanla kapattılar

18 Kasım 2017 23:05

Bayer Leverkusen - RB Leipzig: 2 - 2    

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: 1 - 1    

Yunus Mallı yıldızlaştı

İSTANBUL,(DHA)

Avrupa\'da kupalarında temsilcilerimiz rakipleri olan Hoffenheim ve RB Leipzig kendi liglerinde haftayı 1\'er puanla kapattılar.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda Beşiktaş\'ın rakibi olan Leipzig, Bundesliga\'nın 12\'nci haftasında deplasmanda 2 kez öne geçtiği maçta Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı. Leipzig\'in gollerini 13\'üncü dakikada Werner(P) ve 54\'üncü dakikada Forsberg(P) atarken ev sahibi ekibin gollerini 44\'üncü dakikada Leon Bailey ve 74\'üncü dakikada Volland kaydetti.
HOFFENHEİM - EİNTRACHT FRANKFURT: 1 - 1    
UEFA Avrupa Ligi C Grubu\'nda Medipol Başakşehir\'in rakibi olan Hoffenheim sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Konuk Frankfurt 13\'üncü dakikada Kevin-Prince Boateng\'in golüyle öne geçerken, 90\'ıncı dakikada Mark Uth takımına 1 puanı getiren golü kaydetti.
YUNUS MALLI YILDIZLAŞTI
Bundesliga\'nın 12\'nci haftasında Wolfsburg Yunus Mallı\'nın yıldızlaştığı maçta sahasında Freiburg\'u 3 - 1 mağlup etti.  Wolfsburg\'a galibiyeti getiren golleri 3\'üncü dakikada Yannick Gerhardt, 29 ve 70\'inci dakikalarda Yunus Mallı kaydetti.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bayer LeverkusenRB LeipzigEintracht FrankfurtMallıHoffenheimUEFALigiGrubu BeşiktaşLeipzig BundesligaLeverkusenLeipzigWernerPForsbergPLeon BaileyVollandHOFFENHEİMEİNTRACHT FRANKFURTAvrupa LigiGrubu Medipol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24