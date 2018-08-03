Avrupa'da yılın takası yolda

Premier Lig devi Manchester United'ı transferde hareketli günler bekliyor. Kırmızı Şeytanlar her fırsatta Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini dile getiren Robert Lewandowski için Bavyera ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. United yönetiminin bu transfer için teknik direktör Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı Anthony Martial'ı takasta Alman devine önereceği İngiliz basınında konuşuluyor.

Mourinho, Martial'in Premier Lig'de kendilerine rakip olan takımlara gitmesine sıcak bakmıyor bu yüzden de Tottenham ve Chelsea'den gelen teklifleri United yönetimi reddetmişti. Bayern Münih'in de Franck Ribery'nin yerine Martial'ı transfer etmek istediği ve iki kulübün bu transferi takas yoluyla çözmesi için geriye birkaç küçük pürüzün kaldığı İngiliz basınında konuşuluyor.