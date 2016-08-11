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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa'da yangın dehşeti

Fransa'nın güneyini etkisi altına alan yangınlarda yüzlerce hektar ormanlık alan kül oldu. Yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Alevler Portekiz'in Madeira adasında da 3 can aldı.

11 Ağustos 2016 14:43


Fransa'nın güneyinde çıkan orman yangınları maddi hasara yol açtı. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi almak üzere bölgeye gitti. Cazeneuve, yangından etkilenen yerleşim yerlerinin başında gelen Vitrolles'te incelemelerde bulundu. Vitrolles, Marsilya'nın yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde bulunuyor. En az 2 bin hektar ormanlık alanın kül olduğunu belirten İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, "alevlerin Marsilya ve diğer kentlere sıçramaması için her türlü önlemin alındığını" söyledi.

Bin kişi tahliye edildi, 8 bin kişi sırada

Vitrolles belediyesi bin kişinin tahliye edildiğini, alevlerin 8 bin kişiyi daha tehdit ettiğini açıkladı. Yangına müdahale için bin 800 itfaiye eri ve 400 jandarmanın seferber edildiği kaydedildi. İtfaiye sözcüsü yangının yer yer kontrolden çıktığını, 3'ü ağır 4 itfaiye erinin söndürme çalışmaları sırasında yaralandığını söyledi. Saatte hızı 100 kilometreye kadar ulaşan şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Portekiz'deki yangınlar

Bu arada Portekiz'in önde gelen tatil beldelerinden Madeira'da orman yangınları devam ediyor. Madeira özerk bölgesinin başkanı Miguel Albuquerque yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Medyaya yansıyan haberlere göre halk Albuquerque'in açıklamasına inanmıyor. Başkanın turistlerin rezervasyon iptalini önlemek için bu yönde açıklamalar yaptığı ileri sürülüyor.

Madeira'da 3 ölü, 300 yaralı

Hafta başından beri devam eden orman yangınları nedeniyle binden fazla kişi tahliye edildi. Madeira özerk bölge yönetiminden yapılan açıklamaya göre en az 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan zehirlenen veya çeşitli yerlerinden yaralanan yaklaşık 300 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Onlarca ev, imalathane ve bir alışveriş merkezi kül oldu.

Ronaldo'dan yardım teklifi

Öte yandan Funchal doğumlu Portekizli milli futbolcu Christiano Ronaldo yangının verdiği zararın karşılanmasında yardım önerdi. "SIC Noticias" isimli TV kanalının haberine göre, Ronaldo Madeira özerk bölgesinin başkanı Albuquerque ile telefonda görüştü. Ronaldo'nun yapacağı yardım konusunda ise ayrıntı verilmedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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