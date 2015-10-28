Avrupa'da uluslararası dolaşım ücreti kalkıyor



Roaming ücretlerinin kaldırılmasının ilk aşaması 30 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren ücretlerde önemli ölçüde indirime gidilecek. Cep telefonu görüşmelerinde roaming ücreti dakika başına 5 centi aşamayacak. Bu rakam kısa mesaj servisinde 2, internet bağlantısında ise megabayt başına 5 centi geçemeyecek. Ücretlere katma değer vergisi ilave edilecek.

15 Haziran 2017'de ücretler tamamen kalkıyor

Düzenlemeye göre ikinci ve son aşama ise 15 Haziran 2017'de başlayacak. AB içinde yolculuk edenler cep telefonlarıyla konuştuklarında, mesajlaştıklarında veya veri hizmetlerini kullandıklarında söz konusu tarihten itibaren herhangi bir ek ücret ödemeyecek.

AB bir yandan uluslararası dolaşım ücretini kaldırırken diğer yandan "ağ tarafsızlığı" uygulamasını başlatacak. Online içerik, uygulama ve hizmetlere erişimin kısıtlanması ya da engellenmesi yasaklanacak. Servis sağlayıcıları tüm internet trafiğine eşit muamele yapmaya zorlanacak.

'İki sınıflı internet' kaygısı

"Ağ tarafsızlığı" uygulamasına ilişkin düzenleme, konunun uzmanlarınca eleştirildi. Düzenlemede yer alan bazı esnek ifadelerin olumsuz yansımalarının olacağı endişesi dile getirildi.

Avrupa Korsan Partisi temsilcisi Julia Reda, "Düzenlemeyle servis sağlayıcılara belirli veri trafiğini sınırlandırırken, veri kapasitesinin dağıtımında başkalarına öncelik verme hakkı tanınıyor. Bu, yalnızca iki sınıflı internete yol açmaz. Böylece hat kapasitelerinin artırılması cazibesini kaybeder" diye konuştu.