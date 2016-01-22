Avrupa'da Türkiye tartışması



Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Berlin'deki Türk – Alman Hükümetler Arası İstişare toplantısından önce ‘Passauer Neue Presse' gazetesine verdiği demeçte, mülteci akınını durdurmak için yeterli gayret göstermediği gerekçesiyle Türkiye'nin eleştirilmesine karşı çıktı. Schulz, “Türkiye başaramaz. Bunu kendimiz yapmalıyız”, dedi.

Kasım ayında Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında Avrupa yönündeki mülteci akınının durdurulması karşılığında tam üyelik görüşmelerinin canlandırılmasını öngören eylem planı üzerinde mutabakat sağlanmıştı. AB'de, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlama ve insan kaçakçılığını önleme gayretlerini artırmadığı kanaati oluştu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz Türkiye ile sürdürülen tam üyelik müzakerelerinde hukuk devleti ve insan hakları başlıklarının bir an önce açılması gerektiğini belirterek, “Türkiye ortağımızdır, birbirimize ihtiyacımız var”, dedi.

‘Kürtlerle barış görüşmelerine başlanmalı'

Alman Yeşiller Partisi meclis grup başkanı Katrin Göring-Eckardt, Türk hükümetinden ülkedeki mültecilerle daha fazla ilgilenmesini istedi. ‘Spiegel Online'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin birçok bölgesindeki mültecilerin kötü durumda olduklarını söyleyen Göring-Eckardt, “Mültecilerin hayat şartları hissedilir şekilde düzeltilsin ki, daha uzun süre o ülkede kalabilsinler”, dedi.

Katrin Göring-Eckardt Almanya hükümetine, hükümetler arası görüşmelerde nazik konuların sümen altı edilmemesi uyarısında bulundu. Yeşiller Partisi meclis grup başkanı, “Berlin'deki koalisyon ortaklarının, mülteci akınının durdurulmasında Türkiye'ye güvendikleri için insan hakkı ihlallerine ve basın özgürlüğünün kısıtlanmasına göz yummaları kabul edilemez”, dedi. Göring-Eckardt, sözlerini, “Başbakan Angela Merkel kararlılıkla insan haklarına ve basın özgürlüğüne uyulmasını talep etmeli ve Türk hükümeti acilen Kürtlerle barış görüşmelerine başlamalıdır”, şeklinde sürdürdü.

Ortak çıkarların önemi

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de, Türkiye'den kaçak göçle kararlı şekilde mücadele etmesini istedi. Alman RTL televizyonuna konuşan de Maiziere, “Türkiye'ye yüksek sayıda mültecinin gelmesi ve Türkiye'nin de onları Avrupa'ya bırakması ortak çıkarlarımıza uymaz”, dedi. Almanya İçişleri Bakanı, ‘iltica hareketinin durdurulabilmesi için ortak çıkarların tanımlanması gerektiğine' işaret etti. Thomas de Maiziere, Almanya ve Türkiye'nin kaçak göç ve terörizmle mücadelenin ortakları olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Uluslararası Af Örgütü'nün ‘devletler hukukuna aykırı olarak mültecileri sınır dışı eden' Türkiye ile işbirliğine son verilmesi şeklindeki talebine karşılık olarak, “Türkiye'nin problemleri olduğunu biliyoruz ama Türkiye hakkında hüküm vermek bize düşmez. Terörizm ile mücadelede ortak çıkarlarımız var. Türkiye kendi ve Avrupa'nın çıkarına adım atar ve biz de yardımcı olursak, çıkarlar adilce dengelenmiş olur ve bunun ayıplanacak yanı yoktur”, dedi.