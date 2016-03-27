T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Avrupa’da terörist avı

Paris ve Brüksel saldırılarından sonra, Avrupa genelinde en az 8 şüpheli gözaltına alındı. Alman hükümeti ise şu an ülke için bir saldırı planı olduğuna dair ipucu bulunmadığını söyledi.

27 Mart 2016 14:54


Welt am Sonntag gazetesi, çoğu Fransız ya da Belçikalı olan teröristlere yardım eden ya da İslamcıları destekleyenlerin, ya Suriye'de olduklarını ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde kaçak durumda bulunduklarını yazdı.

Aranan radikaller, Paris saldırılarının mimarı Abdelhamid Abaaoud ve Belçika'da yakalanan Salah Abdeslam'ın iletişimde olduğu kişiler arasında gösteriliyor. Almanya'da soruşturmalara pek çok kurumun yanı sıra Federal Emniyet Teşkilatı da katılıyor.

Saldırılar telefonla koordine ediliyor

Gazetenin haberinde, Fransa ve Belçika'da yapılan soruşturma sonuçlarına göre, terör örgütü IŞİD'in Avrupa hücresinin liderinin Belçika'daki polis baskını sırasında vurulan Cezayirli Muhammed Belkaid olduğuna inanıldığı kaydedildi.

Belkaid'in bombacı ve daha sonra Brüksel saldırılarının faillerinden Najim Laachraoui ile birlikte Paris saldırılarını Belçika'dan telefonla yönettiği ve koordine ettiği belirtiliyor.

13 Kasım'da Paris'teki saldırılarda teröristler 130 kişiyi öldürmüş, 350'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

Salı günü ise Belçika'nın Zaventem havaalanında iki intihar bombacısı kendini havaya uçurmuştu. Yaklaşık bir saat sonra bir başka intihar saldırganı Belçika'da bir metro istasyonunda saldırı düzenlemişti. Saldırılarda toplam 31 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kişi de yaralanmıştı.

Teröristler için sahte pasaport

İtalya'da ise polis Brüksel ve Paris'teki saldırılarla bağlantısı olduğu düşünülen ve Belçika'da aranan Cezayirli bir kişiyi gözaltına aldı. İtalyan polisi tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, Djamal Eddine Quali adlı Cezayirlinin sahte pasaport hazırlayan bir çeteye mensup olduğu ve saldırganlarla iletişimde bulunduğu kaydedildi.

Ansa haber ajansı, 40 yaşındaki zanlının İtalya'nın güneyindeki Salerno kentinde yakalandığını yazdı. Zanlının Brüksel ve Paris saldırılarına katılan teröristler için sahte belgeler ürettiği belirtildi.

Almanya'da durum

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière yaptığı açıklamada, Almanya'da bir saldırı planına dair belirtiler olmadığını kaydetti.

"Bild am Sonntag" gazetesine konuşan Alman Bakan, güvenlik birimlerine etkinliklerin iptal edilmesi ya da belirli bölgelerin kapatılmasını gerektirecek emareler ulaşmadığını söyledi. Ancak Thomas de Maizière, durumun yine de gergin olduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ParisBrükselAvrupaWeltSonntagFransızBelçikalıSuriyeAbdelhamid AbaaoudBelçikaSalah AbdeslamFederal Emniyet TeşkilatıFransaIŞİD AvrupaCezayirli Muhammed BelkaidNajim LaachraouiKasım ParisBelçika Zaventem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24