Avrupa’da terörist avı



Welt am Sonntag gazetesi, çoğu Fransız ya da Belçikalı olan teröristlere yardım eden ya da İslamcıları destekleyenlerin, ya Suriye'de olduklarını ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde kaçak durumda bulunduklarını yazdı.

Aranan radikaller, Paris saldırılarının mimarı Abdelhamid Abaaoud ve Belçika'da yakalanan Salah Abdeslam'ın iletişimde olduğu kişiler arasında gösteriliyor. Almanya'da soruşturmalara pek çok kurumun yanı sıra Federal Emniyet Teşkilatı da katılıyor.

Saldırılar telefonla koordine ediliyor

Gazetenin haberinde, Fransa ve Belçika'da yapılan soruşturma sonuçlarına göre, terör örgütü IŞİD'in Avrupa hücresinin liderinin Belçika'daki polis baskını sırasında vurulan Cezayirli Muhammed Belkaid olduğuna inanıldığı kaydedildi.

Belkaid'in bombacı ve daha sonra Brüksel saldırılarının faillerinden Najim Laachraoui ile birlikte Paris saldırılarını Belçika'dan telefonla yönettiği ve koordine ettiği belirtiliyor.

13 Kasım'da Paris'teki saldırılarda teröristler 130 kişiyi öldürmüş, 350'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

Salı günü ise Belçika'nın Zaventem havaalanında iki intihar bombacısı kendini havaya uçurmuştu. Yaklaşık bir saat sonra bir başka intihar saldırganı Belçika'da bir metro istasyonunda saldırı düzenlemişti. Saldırılarda toplam 31 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kişi de yaralanmıştı.

Teröristler için sahte pasaport

İtalya'da ise polis Brüksel ve Paris'teki saldırılarla bağlantısı olduğu düşünülen ve Belçika'da aranan Cezayirli bir kişiyi gözaltına aldı. İtalyan polisi tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, Djamal Eddine Quali adlı Cezayirlinin sahte pasaport hazırlayan bir çeteye mensup olduğu ve saldırganlarla iletişimde bulunduğu kaydedildi.

Ansa haber ajansı, 40 yaşındaki zanlının İtalya'nın güneyindeki Salerno kentinde yakalandığını yazdı. Zanlının Brüksel ve Paris saldırılarına katılan teröristler için sahte belgeler ürettiği belirtildi.

Almanya'da durum

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière yaptığı açıklamada, Almanya'da bir saldırı planına dair belirtiler olmadığını kaydetti.

"Bild am Sonntag" gazetesine konuşan Alman Bakan, güvenlik birimlerine etkinliklerin iptal edilmesi ya da belirli bölgelerin kapatılmasını gerektirecek emareler ulaşmadığını söyledi. Ancak Thomas de Maizière, durumun yine de gergin olduğunu belirtti.