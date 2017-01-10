T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Avrupa’da soğuklar can aldı

Avrupa’yı etkisi altına alan soğuklarda ölenlerin sayısı 38’e yükseldi. Soğuk en fazla çadırlarda yaşayan mültecileri ve evsizleri tehdit ediyor.

10 Ocak 2017 12:25

Avrupa'yı haftasonu etkisi altına alan soğuk hava dalgası özellikle Avrupa'nın doğusunu etkiliyor. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Ukrayna'da soğuktan ölenlerin sayısı arttı. Polonya Kriz Merkesi (RCB) yalnızca Pazar günü 10 kişinin donarak ölmüş halde bulunduğunu duyurdu. Dondurucu soğukların başlamasından bu yana Polonya'da ölenlerin toplam sayısı 30'a ulaştı. RCB’nin rakamlarına göre 1 Kasım'dan bu yana ülkede toplam 65 kişi soğuktan donarak öldü.

Çek Cumhuriyeti'nde de ölenlerin sayısı 3'ten 7'ye yükseldi. Prag'ta ölen dört kişinin evsiz olduğu belirtildi. Interfax haber ajansı Ukrayna'nın kuzeyinde -25 dereceye düşen sıcaklıklarda bir gün içinde 4 kişinin donarak yaşamını yitirdiğini bildirdi. İtalya'dan da iki yaşlının donarak öldüğü haberi geldi. Brindisi'de evinde kalorifer bulunmayan 82 yaşındaki bir erkek donmuş halde bulundu. 78 yaşındaki bir İtalyan da soğuktan bilincini yitirip düşerek öldü.

Yunanistan'da mültecilerin durumu kritik

Yunanistan ise yoğun kar yağışı ile mücadele ediyor. Midilli adasında bulunan 2 bin 500 mülteci geceyi sıcak su ve ısıtma imkanı olmadan çadırlarda geçirdi. Yunan adalarında toplam 15 bin mülteci bulunuyor. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün Yunanistan koordinatörü Clement Perrin, AB'nin yardım vaatleri ve beyanlarına rağmen mültecilerin dondurucu soğuklarda çadırlarda kalmasının ‘merhametsizce‘ olduğunu söyledi. Yunanistan'ın mültecilerden sorumlu bakanlığı ise ciddi boyuttaki durumdan yerel yönetimleri sorumlu tutuyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da 2 bin kadar Iraklı, Afgan, Pakistanlı ve Suriyeli mültecinin terk edilmiş binalarda yaşadığını söyledi. Sırbistan'da -33 dereceye kadar inen hava sıcaklıkları nedeniyle Tuna ve Sava nehirlerinde ulaşım da durdu.

© Deutsche Welle Türkçe

afp, DK/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AvrupaPolonyaCumhuriyetiUkraynaKriz MerkesiPazarKasımYunanistanTanımayan DoktorlarClement PerrinSınırSırbistanBelgradIraklı Afgan PakistanlıSuriyeliTunaSavaDeutsche Welle Türkçe afp DK/HT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24