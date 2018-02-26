Avrupa'da Sibirya soğukları

Soğuk hava dalgası ve yoğun yağışlar, Avrupa'da hayatı zorlaştırdı. Kara ve hava trafiği hava koşullarından olumsuz etkilenirken, soğuk hava ve yaşanan trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybedenler oldu.

Pazartesi gününe alışılmadık biçimde bembeyaz uyanan Roma'da kar yağışı nedeniyle "olağanüstü hal" ilan edildi ve dünya çapında turistlerin en uğrak mekanlarından olan Kolezyum kapalı kaldı. İtalya'nın başkentinde okul ve kreşler de tatil edilirken, belediye yönetimi kent sakinlerine mümkün olduğunca az dışarı çıkma çağrısı yaptı. Dört bir yanı soğuk havanın etkisine giren İtalya'nın Apenin Dağları'nda sıcaklığın eksi 20 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

"Burka yasağı" bulunan Avusturya'da ise söz konusu yasak, hava koşulları nedeniyle istisnai olarak askıya alındı. Bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü Viyana'da yaptığı açıklamada, "Bu havada hiçbir polis kimseyi suratını soğuktan koruduğu için tutuklamaz" şeklinde konuştu.

Yasanın "buz gibi" havalarda istisnai uygulama öngördüğünü aktaran sözcü, bu istisnanın tam olarak kaç derecede uygulanacağına dair bir bilgininse mevcut olmadığını belirtti. Sözcü, istisna uygulamasının memurun "içgüdüsel takdirine" tabi olduğunu söyledi. Avusturya'da 1 Ekim 2017'den bu yana geçerli olan yasaya göre, herkes toplumsal alanlarda alından çeneye kadar yüzü görünecek şekilde sokağa çıkmak durumunda.

İsveç Başbakanı kaza yaptı

Pazartesi günkü yoğun kar yağışı, İsveç'in başkenti Stockholm'ün sokakları ve çevresinde de kaos yarattı. İsveç Başbakanı Stefan Löfven'in içinde bulunduğu araç, Uppsala kentinin güneyinde bir tırla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, Löfven "Çok yavaş sürüyorduk, tehlike yoktu" açıklamasında bulundu. Stockholm'ün kuzeyinde yaşanan zincirleme trafik kazasındaysa üç kişi yaralandı, hava trafiğinde de aksaklıklar yaşandı.

Aşırı soğuk havaların "Moskova Paris'i" olarak adlandırıldığı Fransa'daysa soğuk havalardan en çok ülkenin kuzeydoğu bölgesi etkilendi. Ülkede son günlerde hava koşulları nedeniyle evsizler için acil durum barınakları kuruldu. Yalnızca Paris'teki jimnastik salonlarına Şubat ayı başından bu yana 700 yatak yerleştirildi.

Polonya'da sekiz ölü

Polonya'da da Cuma gününden bu yana soğuk havadan ötürü sekiz kişi hayatını kaybetti. Hükümete bağlı güvenlik biriminin aktardığı verilere göre, Kasım 2017'den bu yana soğuktan ötürü yaşamını yitirenlerin sayısı toplam 48 oldu.

Bulgaristan ve Yunanistan'da da birçok karayolunda kar nedeniyle araç trafiği mümkün olmazken, farklı bölgelerdeki okullar tatil edildi ve ülke genelinde bazı uçuşlar yapılamadı.

dpa/BÜ,BÖ

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