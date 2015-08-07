Avrupa’da play-off kuraları çekildi



İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılan 10 takım ile 3'üncü ön eleme turundan gelen 10 takım eşleşti.

Alman ekibi Bayer Leverkusen, İtalyan Seri A ekiplerinden Lazio'ya rakip oldu. Geçen sezon ligi üçüncü sırada tamamlayan Stefano Pioli yönetimindeki Lazio, yola tecrübeli Alman golcüsü Miroslav Klose ile devam etmeyi planlıyor. İki takım son olarak Şampiyonlar Ligi'nin 1999-2000 sezonundaki grup aşamasında karşılaşmış ve her iki maç da 1-1 sona ermişti. Bayer Leverkusen ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Üçüncü ön eleme turunda Fenerbahçeyi saf dışı bırakan Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise bir önceki turda güçlü Hollanda temsilcisi Ajax'ı eleyerek sürpriz yapan Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 18-19 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Bu turdaki eşleşmeler şöyle oluştu;

Lazio (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Rapid Wien (Avusturya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Manchester United (İngiltere) - Club Brugge (Belçika)

Valencia (İspanya) - Monaco (Fransa)

Sporting Lizbon (Portekiz) - CSKA Moskova (Rusya)

Basel (İsviçre) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Astana (Kazakistan) - APOEL (Kıbrıs)

Skenderbeu (Arnavutluk) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Celtic (İskoçya) - Malmö (İsveç)

BATE Borisov (Belarus) - Partizan (Sırbistan)

Dortmund'a Norveçli, Fener'e Yunan rakip

UEFA Avrupa Ligi'nde de play-off eşleşmeleri belli oldu. Bu turda mücadele eden Alman ekiplerinden Borussia Dortmund, Norveç'in Odds Grenland takımıyla eşleşti. 1894'te kurulan kulüp geçen sezon Norveç ligini üçüncü sırada tamamladı. İlk maçı deplasmanda oynayacak olan Borussia Dortmund'un rakibi karşısında zorlanması beklenmiyor.

Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunu geçemeyerek Avrupa Ligi play-off kuralarına dahil olan Fenerbahçe ise kurada Yunanistan'ın Atromitos takımını çekti. Sarı-Lacivertliler ilk maçı dış sahada oynayacak.

3'üncü ön eleme turunda Trabzonspor'u saf dışı bırakan Makedonya temsilcisi Rabotnicki ise play-off turunda Rusya'nın Rubin Kazan takımıyla eşleşti. Başakşehir'i eleyen Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise Rumen ekibi Astra Giurgiu'nun rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçları 20 Ağustos, rövanşları ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Eşleşmeler şöyle:

Odds - Borussia Dortmund

Altach - Belenenses

Milsami Orhei - St. Etienne

Zilina - Athletic Bilbao

Jablonec - Ajax

Steaua Bükreş- Rosenborg

Young Boys - Karabağ

Zorya - Legia Varşova

Molde - Standard Liege

Viktoria Plzsen - Vojvodina

PAOK - Brondby

Bordeaux - Almaty

Panathinaikos - Kabala

Lech Poznan - Videoton

Southampton - Midtjylland

Dinamo Minsk - Salzburg

Astra Giurgiu - AZ Alkmaar

Rabotnicki - Rubin Kazan

Liberec - Hajduk Split

Krasnodar - HJK Helsinki

Atromitos - Fenerbahçe

Thun - Sparta Prag