Avrupa’da #NoHateNoFear kampanyası



Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından bugün Strasbourg’da başlatılan kampanya, başta siyasiler, entelektüeller, gazeteciler ve sivil toplum temsilcileri olmak üzere Avrupa toplumlarının terör tehdidi karşısında nefret ve korkuya boyun eğmelerini engellemeyi hedefleniyor.

Kampanyanın temelinde, Fransa ve Belçika'da geçen yıldan bu yana meydana gelen terör eylemlerinin ardından terörle mücadelenin büyük ölçüde güvenlikçi önlemlerle sürdürülmesi, bazı Avrupa ülkelerinin bu mücadele adına demokratik değerleri ikinci plana itmeye başlaması ve bu mücadele kapsamında özellikle Avrupalı Müslümanlara karşı önyargı, şüphe, ayrımcılık ve nefret söyleminin artması yatıyor.

AKPM tarafından kampanya hakkında yapılan açıklamada, Mahatma Gandhi’nin “Düşman korkudur. Nefret olduğunu sanırız ama gerçekte korkudur” ifadeleri hatırlatıldı. “Savaşlar, hoşgörüsüzlük ve nefretin temelinde korku yatmaktadır, terörizmin toplumlarımıza saçtığı nefret ve korku tohumlarının açmasına izin vermeyelim” ifadeleri kullanıldı.

AKPM Başkanı, İspanyol parlamenter Pedro Agramunt, kampanyanın açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul, Tunus, Paris, Brüksel ve son olarak Orlando’da meydana gelen terör eylemlerini hatırlattı. Agramunt, “teröristler toplumlarımızın istikrarını bozmak ve vatandaşlar arasında korku ve nefret yaratarak yaşam biçimimizi yok etmek istiyorlar” şeklinde konuştu. AKPM Başkanı, terörle mücadelenin “insan hakları ve hukuk devleti ilkelerine saygı içinde yapılması” gerektiğine de işaret etti.

Agramunt, konuşmasında, 13 Kasım 2015 tarihinde Paris’te Bataclan konser salonunda düzenlenen terör saldırısında eşini kaybeden Fransız gazeteci Amntoine Leiris’in sosyal medyadan teröristlere gönderdiği “Sizden nefret etmeyeceğim. Korkmamı ve vatandaşlarıma şüpheyle bakmamı ve özgürlüğümü güvenliğe feda etmemi istiyorsunuz. Boşuna uğraşmayın” mesajına da yer verdi.

AKPM üyesi parlamenterler #NoHateNoFear pankartıyla toplu ve bireysel fotoğraf çektirip kampanyaya destek veriyor. Kampanyaya destek vermek isteyenlerden, bu sloganla fotoğraf çektirip sosyal medya üzerinde yaymaları isteniyor.