Avrupa'da Kobani'ye destek gösterileri



Hollanda'nın Lahey kentinde göstericiler parlamento binasını işgal etti. Lahey polisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada gösterinin barışçıl geçtiğini açıkladı. NOS kanalına yansıyan görüntülerde göstericilerin "Suskunluğu kırın! Kobani'yi destekleyin!" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü. Kürt göstericiler parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi Başkanı Anouchka van Miltenburg ile görüştükten sonra binadan ayrıldı.

Almanya'nın Köln kentinde ana tren istasyonu göstericiler tarafından gece yarısı işgal edildi. Düsseldorf'ta bir grup gösterici Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR) önünde protesto yaptıktan sonra binaya girdi.

Deutsche Welle'de gösteri

Gece yarısı yaklaşık 60 kişilik bir grup, Deutsche Welle'nin Bonn'daki binasına sloganlarla girdi. Göstericiler kurum yetkililerine Kobani'deki Kürtlerle dayanışma gösterilmesini isteyen bir açıklama vererek binadan ayrıldı. Kürt Kadın Barış Bürosu aktivistlerinin ilettiği açıklamada “bölgeden kaçan kadın ve çocuklara insani yardım ve kadın, kız çocukları ve çocuklar için bir yaşam perspektifi sunan uzun vadeli projelerin hayata geçirilmesi” istendi. 40 kişilik bir grup 2 saat süreyle binanın girişinde barışçıl bir oturma eylemi yaptı.

Başkent Berlin'deki gösteriye polisin verdiği bilgilere göre 600 kişi katıldı. Ayrıca Hamburg, Dortmund, Münster ve Essen de daha küçük çaplı gösterilere sahne oldu.

Belçika'nın Brüksel Havalimanı'nda da Kobani ile dayanışma amaçlı bir gösteri düzenlendi. Göstericiler uluslararası toplumdan Kobani'ye insanî ve askerî yardımda bulunmasını istedi. İsviçre'nin Basel, Avusturya'nın Viyana kentleri de gösterilere sahne oldu.