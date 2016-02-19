Avrupa'da IŞİD alarmı



Avrupa Polis Teşkilatı Europol'e göre, Avrupa büyük bir terör tehlikesi ile karşı karşıya. Örgütün Başkanı Rob Wainwright, "Neue Osnabrücker Zeitung"a yaptığı açıklamada, "Avrupa on yıldan daha uzun bir süredir ilk kez bu denli büyük bir terör saldırısıyla karşı karşıya" dedi. Wainwright, geçen kasım ayında IŞİD mensupları tarafından Paris'te düzenlenen saldırıların, IŞİD'in uluslararası düzeyde aktif olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Europol Başkanı, "IŞİD veya diğer köktendinci terör örgütlerinin Avrupa'nın herhangi bir yerinde, çok sayıda sivil kurbanı hedef alarak bir saldırı düzenlemesi beklentiler dahilinde" dedi. Faillerin her zaman gruplar olmayabileceğine, kişisel hareket eden faillerin de söz konusu olduğuna dikkat çeken Wainwright, tek başına hareket eden faillerin ortaya koyduğu tehlikenin azalmadığını belirtti.

'Binlerce Avrupalı geri döndü'

Radikal İslamcı kamplarda savaş tecrübesi kazanan 3 bin ila 5 bin Avrupalının geri döndüğünü belirten Europol Başkanı, "Yabancı savaşçıların sayısındaki artış, AB üyesi ülkeleri tamamen yeni zorluklarla karşı karşıya getiriyor" dedi.

Suriye'den Avrupa'ya yönelen sığınmacı akınının terör tehlikesini artırmadığını söyleyen Wainwright, "Teröristlerin kimliği açığa çıkmadan Avrupa’ya gelebilmek için sığınmacı akınını kullandığına dair elimizde somut veriler yok" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım gecesi düzenlenen terör saldırıları Avrupa'yı şoke etmişti. Fransa'da o tarihten bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.