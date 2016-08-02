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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa'da her dört çocuktan biri yoksul

Eurostat'ın verilerine göre, Avrupa'daki çocukların dörtte birinden fazlası yoksulluk ve sosyal dışlanma tehdidiyle karşı karşıya

02 Ağustos 2016 22:57

Almanya Sol Parti Federal Meclis milletvekili Sabine Zimmermann, Salı günü Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat'ın verilerini açıkladı. Eurostat'ın 2014 verilerine göre, Avrupa'daki çocukların dörtte birinden fazlası yoksulluk ya da sosyal dışlanma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Eurostat'ın sunduğu verilere göre, 2014 yılında 16 yaş altındaki çocukların yüzde 27,4'ü yoksulluk eşiğinde yaşıyor. Bu oran 22 milyon 850 bin çocuk anlamına geliyor. Eurostat oranda 2010 yılına göre Avrupa genelinde 200 binlik bir artış olduğuna yer verdi.

Almanya'daki oranların Avrupa oranlarına kıyasla daha düşük olduğu ancak 2012 yılından itibaren oranın yükselmeye başladığı bildiriliyor. Eurostat'ın sunduğu verilere göre 2014 yılında Almanya'da 2 milyon 270 bin çocuk yoksulluk eşiğinde yaşıyor. Bu, 2012 yılına oranla 140 bin daha fazla.

Federal İstihdam Dairesi'nin Mayıs ayı sonu verilerine göre de ülkede her yedi çocuktan biri sosyal yardıma bağımlı yaşıyor. 2015 yılında 15 yaş altı ortalama 1 milyon 540 bin çocuğun sosyal yardımla yaşadığı belirtiliyor.

Sol Parti milletvekili Zimmermann, Avrupa'nın sosyal ve ücret dampingi yerine sosyal standartlara ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Zimmermann bu bağlamda Almanya'nın Avrupa'da uygulattığı tasarruf konseptini dramatik bulduğunu kaydetti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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