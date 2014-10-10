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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa’da Ebola korkusu

Makedonya’da Ebola belirtileri gösteren bir hasta yaşamını yitirdi. Prag’da bir hasta karantina altına alındı. Ebola, AIDS’den sonra karşılaşılan en büyük salgın olarak görülüyor.

10 Ekim 2014 00:59


Makedonya'da Ebola belirtileri gösteren İngiliz hastanın hayatını kaybettiği açıklandı. Makedonyalı yetkililer, İngiliz vatandaşının kaldığı otelin mühürlendiğini, bir diğer İngiliz vatandaşıyla otel personelinin otelde karantinada tutulduğunu bildirdi.

Makedonya Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu'ndan Dr.Jovanka Kostovska, hayatını kaybeden kişinin 2 Ekim tarihinde Üsküp'e giriş yaptığını ve perşembe günü hastaneye başvurmasından birkaç saat sonra yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kostovska, 1956 doğumlu İngiliz vatandaşında ateş, kusma ve iç kanama olduğunu ve durumunun kısa sürede daha da kötüleştiğini kaydetti. Yetkili, numunelerin testler için Almanya'ya gönderildiğini bildirdi.

Prag'da karantina

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da da 56 yaşındaki bir hastanın Ebola şüphesiyle gözlem altına alındığı bildirildi. Bulovka Hastanesi sözcüsü, kısa süre önce Liberya'yı ziyaret eden 56 yaşındaki Çek Cumhuriyeti vatandaşının karantina altına alındığını, hastaya ait numunelerin inceleme için Almanya'ya gönderildiğini açıkladı. Berlin'deki laboratuvardan sonuçların cuma günü gelmesi bekleniyor.

“AIDS'den sonraki en büyük salgın”

Hızla yayılan Ebola salgını, Dünya Bankası'nın Washington'da düzenlediği konferansta da gündemdeydi. Konferansa katılan Gine, Liberya ve Sierra Leone'nin devlet başkanları uluslararası toplumdan sağlık ekibi takviyesi ve mali yardım istedi.

Konferansa katılan Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi direktörü Thomas Frieden, Ebola salgınını, AIDS'in ortaya çıkışından bu yana tanık olunan en büyük sorun olarak nitelendirdi. İkinci bir AIDS haline gelmeden Ebola'yla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Frieden, “Otuz yıldır kamu sağlığı alanında çalışıyorum. Buna benzeyen tek şey AIDS'di” diye konuştu.

Vücut sıvıları yoluyla bulaşan ve Batı Afrika'da etkili olan Ebola virüsü şimdiye kadar 4 bine yakın kişinin ölümüne yol açtı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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