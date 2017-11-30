Avrupa'da derbi haftası 

Süper Lig\'de Beşiktaş, lider Galatasaray\'ı konuk edecek

Arsenal, Manchester United\'ı ağırlayacak

Son şampiyon Juventus, deplasmanda lider Napoli ile karşılaşacak

Borussia Dortmund, Bayern Levekusen\'e konuk olacak

Porto, seyircisi önünde ezeli rakibi Benfica\'yı ağırlayacak

İSTANBUL / DHA

Avrupa\'nın 5 büyük futbol liginde bu hafta sonu nefesler tutulacak. Hafta sonu; Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, Serie A ve Portekiz Premier Lig\'de kıyasıya mücadeleler yer alacak.

SÜPER LİG\'DE SÜPER MAÇ

Süper Lig\'in 14\'üncü haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Son şampiyon Beşiktaş, 2 Aralık Cumartesi günü Vodafone Park\'ta lider Galatasaray ile karşılaşacak. Beşiktaş, 23 puanla 4\'üncü sırada yer alırken, rakibi Galatasaray 29 puanla lider konumda bulunuyor. İki ezeli rakibin aralarında oynadığı son 10 maçta Galatasaray 5 galibiyet, Beşiktaş ise 3 galibiyet elde etti. 2 maç berabere sonuçlandı. Beşiktaş\'ın bu sezon evinde oynadığı ligdeki 6 karşılaşma 3 galibiyet, 3 beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda 9 gol atarken 4 golü kendi ağlarında gördü. Lider Galatasaray ise deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmanın 3\'ünü kazanırken, 2 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. Bu maçlarda 10 gol attı ve 10 gol yedi.

LONDRA\'DA HARİKA CUMARTESİ

İngiltere Premier Lig\'de Londra şehri, 2 Aralık Cumartesi günü dev bir kapışmaya ev sahipliği yapacak. 15\'inci hafta mücadelesinde Arsenal kendi sahasında lig 2\'ncisi Manchester United ile karşılaşacak. 2 dev takım arasında oynanan son 10 maçın 4\'ü berabere, 4\'ü Arsenal, 3\'ü Manchester United galibiyetiyle sonuçlandı. Aralarında oynanan son karşılaşmayı Arsenal 2-1\'lik skorla kazandı. Arsenal, bu sezon kendi evinde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Arsenal bu maçlarda 20 gol atıp 4 gol yedi. Manchester ekibi ise deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı Şeytanlar bu maçta 12 gol atarken, 7 gol de kalesinde gördü. Arsenal, 28 puanla 4\'üncü sırada yer alırken, Manchester United ise 32 puanla 2\'nci sırada yer alıyor.

ÇİZMEDE ZİRVE ATEŞİ

İtalya Serie A\'da 15\'inci haftada şampiyonluğun en güçlü iki adayı mücadele edecek. Lider Napoli yarın kendi sahasında geçen yılın şampiyonu Juventus\'u konuk edecek. Napoli, 38 puanla 1\'inci sırada yer alırken, rakibi 4 puan gerisinde İnter\'in arkasından 3\'üncü sırada bulunuyor. Şampiyonluk yolunda en güçlü iki adayın son 10 maçında Juventus 5, Napoli 3 galibiyet aldı. 2 maç ise berabere sonuçlandı. Napoli bu sezon evinde oynadığı 6 karşılaşmadan 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 17 gol atarken 3 gol yedi. Juventus ise, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

BUNDESLİGA\'DA HAFTANIN MAÇI

Almanya Bundesliga\'da 14. haftanın en önemli maçında Bayern Levekusen, 2 Aralık Cumartesi günü kendi evinde Borussia Dortmund\'u konuk edecek. Dortmund ekibi, 21 puanla 5\'inci sırada yer alırken, hemen ardından 6\'ncı sırada bulunan Leverkusen 20 puana sahip. İki dev ekibin arasında oynanan son 10 mücadelenin 5\'ini Dortmund, 3\'ünü ise Levekusen kazandı. 2 maç da berabere sonuçlandı. Bundesliga\'da oynanan 13\'üncü hafta sonunda Leverkusen evinde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 de beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 15 gol atıp 7 gol yedi. Dortmund ise deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Karşılaşmalarda 13 gol attı, 9 golde kalesinde buldu.

PORTEKİZ\'DE ZORLU MAÇ

Portekiz Premier Lig\'in 14\'üncü haftasında da lider Porto, yarın kendi seyircisi önünde ezeli rakibi Benfica\'yı ağırlayacak. Benfica\'nın 3 puan önünde yer alan Porto, bu sezon evinde oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı. Porto iç sahada oynadığı 6 karşılaşmada rakip ağlara 23 gol bırakıp, kalesinde sadece 3 gol gördü. Benfica ise deplasmanda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 10 gol attı, 6 gol yedi. İki ezeli rakibin aralarında oynadığı son 10 maçta ise Porto 4 galibiyet alırken, Benfica 2 galibiyette kaldı. 4 maç ise berabere sonuçlandı.