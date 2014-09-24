Avrupa'da büyük operasyon



Avrupa Birliği Polis Teşkilatı EUROPOL’den yapılan açıklamada, 15 Eylül’de başlayan operasyona 20 binden fazla polis ve güvenlik görevlisinin katıldığı kaydedildi.

Avrupa genelindeki operasyon, insan tacirleri, uyuşturucu kaçakçıları, siber suçlular ve yasadışı silah kaçakçılarını hedef aldı.

EUROPOL Direktörü Rob Wainwright, basına yaptığı açıklamada 9 günlük operasyonun Avrupa'da organize suça karşı koordineli olarak düzenlenen en büyük operasyon olduğunu kaydetti.

Avustralya, Kolombiya, Norveç, ABD, Sırbistan ve İsviçre'nin yanı sıra AB'nin 28 üyesinden gelen polisler, 300 kent, liman ve Avrupa sınır geçiş bölgelerinde 250 operasyon düzenledi.

Wainwright, EUROPOL'ün Lahey'deki merkezinde yaptığı açıklamada, operasyonu özellikle suç altyapısını vuracak şekilde tasarladıklarını kaydetti.

30 çocuk kurtarıldı

İtalya Polis Müdür Allesandro Pansa, Akdeniz ve Balkanların, en fazla örgütün bulunduğu yerler olduğunu söyledi. Gözaltına alınan 1027 kişiden 250'si İspanya'da, 200'ü de Bulgaristan'da yakalandı. Bunların 94'ü tutuklandı.

Operasyonda insan tacirlerinin elindeki 30 Rumen çocuk da kurtarıldı. Wainwright, çocukların tacirlerce seks kölesi ya da köle işçi olarak kullanılmak istendiğini belirtti.

Operasyonda, sahte ilaç üretilen bir laboratuar da bulundu. Ayrıca 13 lüks araç, 1,5 milyon bandrolsüz sigara ve 1 milyon euro nakit paraya da el kondu.