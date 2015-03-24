Avrupa yasta



Barcelona-Düsseldorf seferini yapan Germanwings yolcu uçağının Fransa Alpleri'nde düşmesinin şoku sürüyor. İçinde 144 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağın, kara taşıtlarının ulaşmasının mümkün olmadığı bir alana düştüğü belirtiliyor.

Kaza ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, kaza haberinin kendilerini derinden sarstığını belirterek, tüm randevularını iptal ettiğini ve çarşamba günü kaza yerine gideceğini açıkladı.

“Türkler de olabilir”

Kazada yaşamını yitirenler arasında Almanya'dan da çok sayıda kişi olduğunu belirten Merkel, henüz uçağın düşmesiyle ilgili fazla bir bilgi bulunmadığına dikkat çekerek, her tür spekülasyondan kaçınılmasını istedi. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, ölenler arasında Türklerin de bulunduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile yakın temas halinde olduklarını belirterek, Almanya, İspanya ve Fransa'nın derin bir yas içinde bulunduğunu, kazanın nedeninin bulunmasında yakın işbirliği içinde olacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt'in bugün kaza yerine gitmek üzere yola çıkacaklarını belirten Angela Merkel, kendisinin de Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti başbakanı Hannelore Kraft ile birlikte çarşamba günü orada olacağını açıkladı.