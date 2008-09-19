Avrupa Sosyal Forumu devam ediyor

5. Avrupa Sosyal Forumu, İsveç'in Malmö kentinde başladı. Foruma Türkiye'den katılanlar arasında, ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, DTP Milletvekili Sabahat Tuncel ile Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Kerem Kabadayı bulunuyor.



Beşincisi düzenlenen Avrupa Sosyal Forumu'nun açılışını yapan çevre eylemcisi ve yazar Vandana Shiva, gündemin, toplantıda ele alınan konuların ve eylemlerin şimdiye dek hiçbir forumda bu kadar güncel olmadığını söyledi. Amerikan Lehman Brothers yatırım bankasının iflasının, ekonomilerin gerçek bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirten Shiva, bunun ayrıca "zenginliğin meyvelerinin daha adil paylaşılmasının zamanının geldiğine" işaret ettiğini söyledi.



"Emin olduğumuz şey, krizin daha derin olması. İklim krizi belirginleşti, mali kriz göze çarpıyor" diyen Shiva, iklim krizinin hareket için hem tehdit hem de bir olanak olduğunu, iklim değişikliğinin mali krizi çözmek için bir fırsat teşkil ettiğini vurguladı. Shiva, tarım yöntemlerinin daha ekolojik olanlarla değiştirilmesi ve yerel gıda ekonomilerinin yeniden yapılandırılmasının bazı sorunların bir bölümünü çezebileceğini söyledi. Shiva, düzenlediği basın toplantısında forumun zayıfladığını da ifade ederek, "hareketteki zayıflığın bir ara verme, düşünme belirtisi" olduğunu belirtti.



'Üstler kapatılsın'



5. Avrupa Sosyal Forumu'nun ilk gününde, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonunun (Küresel BAK) düzenleyicileri arasında olduğu "Üsler Kapatılsın" toplantısı düzenlendi.



Moderatörlüğünü Küresel BAK üyesi Nilüfer Uğur Dalay'ın yaptığı toplantıya, Mor ve Ötesi grubu üyesi ve Küresel BAK Yürütme Kurulu üyesi Kerem Kabadayı, İtalyan işçi sendikası COBAS temsilcisi Pierro Berocchi, Yunanistan ve Danimarka'dan savaş karşıtı örgütlerin temsilcileri katıldılar. Danimarka Savaşa Hayır Koalisyonu temsilcisi Lee Junker, Kafkaslardaki sıcak gelişmelerden ve ABD ile Rusya'nın bölgedeki savaşından söz ederken, "Gürcistan'ın uzun yıllardır ABD başta olmak üzere İsrail ve Türkiye gibi müttefikleri aracılığıyla silahlandırılıp, boş yere yüreklendirildiğini" kaydetti.



Junker, "herkesin öncelikli muhalefet odağının, kendi ülkesini egemenlerine ve Ortadoğu ve Kafkasları savaşa sürükleyen güç odaklarına karşı olması gerektiğini" vurguladı. Pierro Berocchi, kendi ülkesi İtalya'nın "kimse farkında olmasa da Amerika ve NATO'nun birçok askeri operasyonunda destek veren önemli ülkelerden biri olduğunu ve ciddi bir askeri temelli emperyalist gündemi olduğunu" kaydetti.



Küresel BAK Yürütme Kurulu üyesi Kerem Kabadayı da, "Türkiye'nin Kafkaslardaki çatışma ortamına yıllardır olumsuz katkıda bulunduğunu, NATO ile ittifak kapsamında Gürcistan'a 100 milyon doların üstünde askeri hibe aktarıldığını, bölgede barışa değil, savaş ortamının oluşmasına sebep olunduğunu" dile getirdi.



Aralarında Diyarbakır, Ankara, Konya, Muş, İzmir, Batman, Adana'nın da olduğu 10'a yakın askeri üs hakkında bilgi veren Kabadayı, "Anayasanın 92. maddesinin ihlali anlamına gelen İncirlik kararnamesinin, her oylama döneminde ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan sözde Ermeni soykırımının tanınmasına dair teklife karşılık pazarlık nesnesi" haline getirildiğini kaydetti. Toplantı, NATO'ya karşı Avrupa çapında düzenlenecek kampanyanın ortak

çağrısıyla son buldu.



Ortadoğu konferansı toplandı



Forumun birinci gününün önemli toplantılarından "Emperyalizm ve Ortadoğu" oturumunda ise ÖDP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ufuk Uras ve DTP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel ve başka ülkelerden temsilciler söz aldı. Yaklaşık 300 kişinin izlediği toplantıda, Küresel BAK adına söz alan Ufuk Uras, günümüzde emperyalizmin Ortadoğu politikalarını kavramak için dinamik bir çerçeve içinde, bölge üstündeki çıkar çatışmalarına dair fikirlerimizi güncellememiz gerektiğine dikkat çekti.



Konuşmacı olan Sabahat Tuncel de, Türkiye'nin iç barışının bölge için öneminden ve komşu halklarla dostane ilişkilerin geliştirilmesinin tüm bölgeye sağlayacağı yararlardan söz etti. Tuncel bir soru üzerine, "DTP'ye karşı açılmış olan kapatma davasının, barışa giden sürece yönelik önemli bir tehdit olarak gündemde tutulduğunu" belirtti. Bugün de devam eden Avrupa Sosyal Forumu kapsamında, "Sosyal eşitlik ve haklar", "Herkes için yaşanabilir bir Dünya: Gıda, çevre ve iklim adaleti", "Militarizme ve işgalciliğe karşı barış, adalet ve dayanışma içinde bir Avrupa inşası", "Ekonomik ve sosyal adalet için haklar ve ihtiyaçlar temelli ekonomik alternatifler" gibi konularda başlıklar altında toplantılar ve etkinlikler düzenleniyor. Türkiye'den çok sayıda emek ve meslek örgütü, dernek, siyasi parti temsilcileri ile aktivistin katıldığı Avrupa Sosyal Forumu, yarın yapılması planlanan büyük gösteri yürüyüşünün ardından sona erecek.

