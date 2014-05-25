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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa seçimlerinde final

Avrupa Parlamentosu seçimleri 21 ülkede oy kullanma işlemiyle birlikte bugün tamamlanacak. 400 milyon Avrupa Birliği vatandaşı parlamentoda yer alacak 751 siyasetçiyi belirleyecek.

25 Mayıs 2014 14:41


Pazar günü Almanya'nın da içinde olduğu 21 Avrupa ülkesinde seçmenler Avrupa Parlamentosu üyelerini belirlemek için sandık başına gidiyor. 64 milyon 400 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Almanya Avrupa Parlamentosu'na 96 parlamenter gönderiyor.

İngiltere, Hollanda, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Slovakya ve Malta'da ise oy verme işlemi Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yapılarak tamamlandı.

Seçmen trendlerine bakıldığında bir önceki seçimlere göre oy kullanma oranının düştüğü görülüyor. 2009 yılında kayıtlı seçmenler arasında oy kullanma oranı yüzde 43 olarak tespit edilmişti. Letonya'nın başkenti Riga'da sandıkların kapanmasının ardından seçmenlerin sadece yüzde 30'unun oy kullandığı açıklandı. Çek Cumhuriyeti'nde de bu oranın düşük çıkması bekleniyor. Çek televizyonunun yaptırdığı bir ankete göre Çeklerin hemen hemen yarısı Avrupa Parlamentosu seçimlerini hiçbir şey değiştirmediği gerekçesiyle gereksiz görüyor.

İlk resmi seçim sonuçlarının bu gece Orta Avrupa Saati ile saat 23.00'te, İtalya'da sandıkların kapanmasından sonra açıklanması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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