Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye oylaması

Avrupa Parlamentosu'ndaki Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller grupları, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmasını öngören ve bugün oylamaya sunulacak olan ortak metne son halini verdi.

Metinde AB Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye ilişkin hazırladığı raporlara ve Avrupa Birliği İnsan Hakları Sözleşmesi'ne dikkat çekilerek Türkiye'deki antidemokratik uygulamalar nedeniyle AB'nin Türkiye ile yürüttüğü üyelik müzakelerini "geçici olarak dondurması" istendi.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği'ne aday ülke olduğu belirtilen metinde Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'nun 15 Temmuz'daki başarısızlığa uğrayan darbe girişimini kınadığı, Türk makamlarının sorumlulara ilişkin başlattığı soruşturmaları da meşru olarak kabul ettiği vurgulandı.

"Orantısızlık vurgusu"

Metinde, ancak Türk hükümetinin olağanüstü hal koşullarında aldığı önlemlerin "orantısız" olduğu, anayasada koruma altındaki temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği belirtildi. HDP'li vekillerin tutuklanmasına ve 150 gazetecinin cezaevinde bulunmasına da dikkat çekilerek Türkiye'nin dünyada en fazla gazetecinin cezaevinde bulunduğu ülke olduğunun altı çizildi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi grupların birlikte hazırladığı metinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına da işaret edildi. Erdoğan'ın idam cezasının geri getirileceğine ilişkin açıklamalarını tekrarladığı belirtilerek idam cezasının kesin olarak reddedilmesinin Avrupa Birliği müktesabatının vazgeçilmez bir parçası olduğu ifade edildi.

Vize muafiyeti

Metinde idam cezasının geri getirilmesinin Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin resmi olarak askıya alınması anlamına geleceği de belirtildi.

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne bağlı kalmaya davet edildiği" metinde AB Komisyonu ve üye ülkelere Türkiye ile devam eden müzakelerin geçici olarak dondurulması çağrısı yapıldı. Metinde vize muafiyeti için talep edilen 72 kriterden 7'sini Türkiye'nin yerine getirmediği de belirtildi.

Metnin hukuku bir bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte, Avrupa Birliği ülkesi liderlerine siyasi bir mesaj olması açısından sembolik önem taşıyor.

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DW/HK/BS