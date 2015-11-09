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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa mültecilere çare arıyor

Avrupa, artan mülteci sayısı nedeniyle baskı altında. Mülteci krizini Brüksel'de masaya yatıran Avrupa Birliği ülkeleri hem birbirini eleştirdi hem de birbirinden yardım istedi.

09 Kasım 2015 22:53


AB içişleri ve adalet bakanları bugün Brüksel’de düzenlenen toplantıda, Avrupa’nın mülteci krizinde nasıl daha hızlı hareket edilebileceğini masaya yatırdı. Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve AB Dönem Başkanı Jean Asselborn, toplantının başlangıcında AB ülkelerine gelen ve sığınma hakkı bulunan 160 bin mültecinin bir an önce Birlik ülkeleri arasında paylaştırılması gerektiğini söyledi.

En çok mülteci kabul edilen Avrupa ülkelerinden biri olan İsveç ise toplantıda mültecilerin başka ülkelere gönderilebilmesinin sağlanmasını talep etti. Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadıklarını belirten İsveç Göç Bakanı Morgan Johansson, Avrupa Birliği'ne yardım çağrısında bulunduklarını açıkladı.

Almanya da 'hotspot' adı verilen mülteci kabul kerkezlerini daha hızlı bir biçimde inşa etmeleri için Yunanistan ve İtalya'ya çağrıda bulundu. Kabul merkezlerinin doğru işlemediğine işaret eden Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, bu merkezlerin mültecilerin kaydını yaptıktan sonra bunları AB ülkeleri içinde paylaştırmak ya da geri göndermekle yükümlü olduğunu belirtti. Alman Bakan, ancak bu görevlerin yerine getirilmediğini vurguladı.

AB'nin dış sınırlarının güvenliğinin önem kazandığını ifade eden de Maiziere, mültecilerin paylaşımı konusunda Avrupa ülkelerinin dayanışma içinde olması gerektiğini de belirtti.

Yunanistan'a suçlama

Avusturya ise Yunanistan'ın aynı zamanda AB'nın dış sınırı olan Türkiye sınırını etkili bir biçimde koruyamadığı suçlamasını yöneltti. Avusturya İçişleri Bakanı Johanne Mikl-Leitner, “Hızlı olmak zorundayız. En önemli şey AB dış sınırlarının korunmasıdır. Benim Yunanistan-Türkiye sınırının korunamayacağını iddia edenlere inanmam mümkün değil” ifadesini kullandı.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, “Avrupa'da sığınmacı statüsü kazanamayacak” olan mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi için AB ülkelerine çağrı yaptı.

Mültecilerin tercih ettiği iki ülke Almanya ile İsveç'in sınırlarını kapatmaları durumunda bunun domino etkisi yapacağını belirten Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ise “AB'nin temel prensiplerinden olan insanlık kültürünün yitirilmemesine çaba göstermemiz gereklidir” şeklinde konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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