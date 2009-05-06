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Spor

Avrupa Ligi dörtlü finali Kayseri'de

06 Mayıs 2009 18:20


Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Voleybol Bayanlar Avrupa Ligi'nde dörtlü finaller Kayseri'de yapılacak.

Türkiye, önemli bir turnuvanın daha finaline ev sahipliği yapacak.

Bu yıl ilk kez organize edilen Bayanlar Avrupa Ligi'nin şampiyonu, 11-12 Temmuz'da, Avrupa'nın en modern salonlarından biri olan Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda yapılacak dörtlü final maçlarından sonra belli olacak.

Finallerin Türkiye'ye kazandırılması nedeniyle A Milli Bayan Takımı, grup maçlarında aldığı sonuçlar ne olursa olsun, doğrudan finale çıkacak.

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