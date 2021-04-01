Avrupa'da transfer gündemi

Avrupa'da oynanan liglerde birçok takım ve futbolcu transfer gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi’nin İngiliz ekibi Manchester City’e transfer olacağı konuşulurken, Manchester United’ın Fransız futbolcusu Paul Pogba’nın eski takımı Juventus’a döneceği gündemde.

Avrupa'da oynanan futbol liglerinde sezon sonu yaklaşırken, birçok futbolcu ve takımlar arasında transfer hareketleri başladı. Premier Lig ekibi Manchester City, Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'yi kadrosuna katma girişimlerinde bulunduğu iddia edildi. City'nin ayrıca Borussia Dortmund'da forma giyen 20 yaşındaki forvet Erling Haaland için de girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Manchester United'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba için eski takımı Juventus devrede. Siyah-beyazlıların Pogba'yı sezon sonunda yeniden kadrosuna katmak istediği ve bu transferde ise Paulo Dybala'yı takasta kullanacakları ifade edildi.

Bayern Mühih, Tottenhamlı Son'un peşinde

Bayern Münih'te ise hedef Heung-min Son. Tottenham ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuya Alman ekibi talip oldu. 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübünün kapısını çalmaya hazırlanan Münihli yetkililer sezon sonunu bekliyor.

Gianluigi Donnarumma, Milan'ın yaptığı iki sözleşme yenileme teklifini reddederken; Chelsea, Manchester United, Juventus ve Real Madrid'in ilgisini çekti. Bu kulüpler sezon sonunda Donnaruma'ya teklifte bulunacak. Barcelona, Liverpool ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Georginio Wijnaldum'un peşinde. Katalan ekibinin futbolcuya bir sözleşme önereceği ancak 30 yaşındaki futbolcuya Chelsea, Juventus ve Paris Saint-Germain'in de talip olduğu ifade edildi.

Real Madrid ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu Lucas Vazquez, İspanyol ekibiyle sözleşme yenilemeyecek. Vazquez için Chelsea, Manchester United ve Bayern Münih devrede bulunuyor. (İHA)