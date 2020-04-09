Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket) 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini duyurdu.

FIBA’dan yapılan açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle basketbol takviminde değişiklikler yapıldığı belirtildi. 2-19 Eylül 2021 tarihinde düzenlenmesi planlanan 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendi.

1935 yılından bu yana düzenlenen ve 41. kez oynanması planan EuroBasket, tarihi boyunca ikinci kez ertelenmiş oldu. Avrupa basketbolunun en büyüğünü belirleyen turnuva, sadece 1943 yılında Dünya Savaşı nedeniyle ertelenmişti.

Öte yandan Olimpiyat Elemeleri maçlarının da 22 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında oynanacağı belirtildi.