Avrupa basınında Brexit



Birleşik Krallığın yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun okurlarını AB referandumunda ayrılıktan yana oy vermeye çağıran gazetelerin başını çekmişti. Ayrılığa verilecek oylarla egemenliğin yeniden sağlanacağını savunan The Sun, AB'yi Almanların kontrolündeki bir federal devlet olarak tanımlamıştı.

'Yeni bir Britanya'ya uyandık'

Referandum sonucunun belli olmasından sonra gazetenin internet sayfasında yayınlanan "İşçi sınıfının öfkesi" başlıklı yazıda "43 yıl aradan sonra ulusumuz ilk kez Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak kendi ayakları üzerinde duracak" ifadesine yer verildi. Yazıda, "Halk kararını verdi. Yeni bir Britanya'ya uyandık. Tarihi bir dönüm noktası yaşıyoruz" denildi.

'Sefil vatanseverlik'

İngiliz basınında AB'de kalma yanlısı gazetelerin başında gelen "The Guardian'da AB referandumunun sonucu Geoffrey Wheatcroft imzalı bir yorumla değerlendirildi. Yorumda özetle şöyle denildi:

"Günümüzde yaşanan huzursuzluğun ardında bir ulusal kimlik arayışı yatıyor. İngilizler daha kısa süre öncesine kadar dünyanın büyük bölümünü egemenlikleri altında bulunduruyordu. Dünyada bugün nasıl bir rol oynuyorlar? Kaba ırkçılıktan göçmen karşıtlığına, sefil vatanseverlikten eski dönemlere özleme Avrupa karşıtlığı geniş bir yelpazeye yayılıyor."

'Bir kriz zirvesini bir başkası izleyecek'

Norveç'in muhafazakâr gazetelerinden "Aftenposten", İngiltere'deki referandum sonucunu şöyle değerlendiriyor:

"Büyük Britanya'nın ayrılığı hiç şüphesiz büyük çaplı bir kriz anlamına geliyor. Bundan sonra bir kriz zirvesini bir başkası izleyecek. Çıkacak sonuç ise belirsiz. Ancak bu kriz aynı zamanda bir fırsat anlamına geliyor. Ortaklığı yeniden keşfetmenin, yeni bir başlangıcın, Avrupa Birliği'nin ne olduğunu tanımlamanın fırsatı. İngiltere referandumunda kılpayı AB'de kalmaktan yana bir karar kavganın devamına ve hatta daha büyük bir faciaya neden olurdu."

Lehman Brothers kıyaslaması

İsveç'in başkenti Stockholm'da yayımlanan "Dagens Nyheter", Brexit kararını şu satırlarla yorumluyor:

"Sonuçlarını henüz daha yeni yeni görmeye başladığımız bir siyasi deprem yaşıyoruz. Referandum sonucu belli olmaya başladığında piyasalar adeta ışık hızında tepki gösterdi. İngiliz sterlini düştü, Asya borsası değer kaybetti. Bunun Lehman Brothers olayında yaşadığımıza benzer bir küresel krize yol açıp açmayacağını, etkisinin sınırlı kalıp kalmayacağını kimse bilmiyor. Birliğin şekil verdiği bir açık ve demokratik bir Avrupa'yı muhafaza etmek isteyenler üzücü bir gün yaşıyor. Korkulan oldu. Umarız sonuçları dünyaya dar boyutlarda yansır."

'Avrupa'yı terk edin!'

Fransa'nın güneyindeki Tarbes'te çıkan "La République des Pyrénées" gazetesi Brexit'i "Avrupa açısından bir kazanç" olarak tanımlıyor. Yorum, İngiltere'deki AB referandum sonucunun belli olmasından önce yayınlanmış:

"Sevgili İngiliz dostlar, tereddüt etmeyin, Avrupa'yı terk edin! Uzun yıllar boyunca 'muhteşem izolasyon'u Avrupa idealine tercih ettiniz. O yüzden tam anlamıyla çıkarınıza olmasa da Brexit'i seçin, zira o takdirde yapayalnız olacaksınız. Sterlinin değer kaybı nedeniyle enflasyonla yüz yüze kalacaksınız. Bağlarınızı çözün ve bizi bir yükten, sizden kurtarın. Pek haz etmediğiniz siyasi Avrupa son dönemde etkisiz hale gelmişti. Umarız Avrupa'nın ihtiyacını duyduğu elektroşok müdahalesini ayrılığınız sağlar. Evet İngiliz beyler, yolunuz açık olsun, güle güle!"