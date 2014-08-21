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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa ABD'ye sert çıktı

Avrupa Konseyi, Ferguson'da polisin barışçıl gösterileri şiddet kullanarak bastırmasını ve gazetecilere yönelik baskıyı sert bir dille eleştirdi.

21 Ağustos 2014 19:55


Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjörn Yagland, ABD polisinin Ferguson kentinde protestoculara ve gazetecilere yönelik uyguladığı şiddeti sert bir dille eleştirdi. Yagland perşembe günü yaptığı açıklamada, barışçıl protestocuların ve 'sadece işlerini yapan' gazetecilerin tutuklanmasının, başta insan hakları olmak üzere, toplanma hakkı ve düşünce özgürlüğünü ihlal ettiğini ifade etti.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Ferguson'daki yetkilileri ve protestocuları geri çekilmeye ve sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısı yaptı. Yagland, ABD yönetiminin de bu kadar barışçıl protestocuyu sokaklara döken sosyo-ekonomik olaylarla daha ciddi şekilde ilgilenmesi gerektiğine dikkat çekti. Siyahî genç Michael Brown'un polis kurşunuyla öldürülmesi, ülkede yeniden ırkçılık tartışmalarını beraberinde getirdi.

Adil bir soruşturma sözü verdi

ABD Adalet Bakanı Eric Holder, çarşamba günü Ferguson'da Michael Brown'un ailesiyle görüşerek, aileye adil bir soruşturma yürütüleceğinin sözünü verdi.

Holder, Ferguson yakınlarında ikinci bir siyahî gencin daha öldürüldüğü St. Louis'de ise soruşturma kapsamında en deneyimli savcıların görevlendirildiğini kaydetti. Holder, birçok kent sakinin polislerin katil zanlısı polisi koruma altına aldığı iddialarına karşılık, 'Bizim soruşturmamız çok daha farklı' dedi.

Çarşamba günü, kapalı kapılar ardında bağımsız üyelerden kurulu bir jüri toplandı. Yeminli jürinin, katil zanlısı polis Darren Wilson adına suç duyurusu yapıp yapılmayacağına karar vermesi gerekiyor. Jürinin kararını açıklamasının ekim ayı ortalarına kadar sürebileceği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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