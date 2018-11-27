Avlu dizisinin yapım şirketinden Sevda Dalgıç açıklaması

Avlu dizisinde trans birey Bade karakterine hayat veren Sevda Dalgıç'ın sağlık sorunları nedeniyle diziden çıkarıldığını iddia etmesinin ardından yapım şirketinden açıklama geldi. Limon Film'den yapılan açıklamada, "Sevda Dalgıç’ın soysal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Kesinlikle kendisinin hastalığından dolayı projemizden çıkarılmamıştır" denildi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu'nun oyuncu kadrosuna bu sezon trans birey Bade karakteri ile dahil olan ünlü oyuncu Sevda Dalgıç, 2 hafta önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurduğunu dile getirmişti. Yapılan muayene sonucu vücudunun enfeksiyon kaptığı belirlenen Dalgıç ameliyata alındı. Doktorların 2 hafta rapor verdiği Dalgıç dizinin oyuncu kadrosundan çıkarıldığını öne sürmüştü.

Konuyla ilgili olarak Avlu dizisinin yapım şirketi Limon Film'den yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Öncelikle yapımcılığını yaptığımız tüm projelerde olduğu gibi Avlu dizisinde de birlikte çalıştığımız oyuncularımızın ve tüm ekip arkadaşlarımızın sağlığının her şeyden önce geldiğini belirtmek isteriz.

Avlu’da birlikte çalıştığımız eski oyuncumuz Dalgıç’ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Kesinlikle kendisinin hastalığından dolayı projemizden çıkarılmamıştır.

Bade karakterini canlandıran oyuncumuza, tarafımızca üç hafta süre sonunda hikaye gereği oynadığı role bir süre daha yer veremeyeceğimizi, beklemesi gerektiği bildirilmiştir.

Bekleme sürecinde hikayesine çalışarak üzerinde düşünüp karaktere ağırlık verebileceğimizi menajerine iletmemize rağmen oyuncu beklemek istemediğini tarafımıza bildirmiştir.

Karşılıklı iyi niyetle teşekkürlerimizi sunarak yollarımızı ayırdık. Tüm Avlu izleyicilerini doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklama yapılmıştır."



