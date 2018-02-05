Avda kazayla arkadaşını vurdu

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'nın Geyve ilçesinde, 16 yaşındaki S.Ç. avda vurduğu kuşu almaya giderken, kazayla arkadaşı tarafından vuruldu. Yaralanan S.Ç. tedavi altına alındı.

Olay sabah saatlerinde, Geyve Karacaören Mahallesi Çayıroluk mevkiinde meydana geldi. S.Ç. ile aynı yaştaki arkadaşı N.Ç. kuş avına çıktı. İddiaya göre, S.Ç. tüfeği yere bırakarak vurduğu kuşu almak için gitti. Bu sırada N.Ç.\'nin yerden almaya çalıştığı tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar S.Ç.\'nin vücuduna isabet etti. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan S.Ç.\'yi Geyve Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. S.Ç. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.Ç.\'nin hayati tehlikesini bulunmadığı belirtilerken, arkadaşı da serbest barıkaldı.

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