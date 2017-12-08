AVCILAR'DA "KUDÜS" PROTESTOSU

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı Avcılar\'da da protesto edildi.

Ahmet Tükenmez Camii\'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan \"Kapanmayan Yaramız Kudüs\" başlıklı cuma hutbesinin okunmasından sonra toplanan yaklaşık 2 bin kişi, Marmara Caddesi\'nin başındaki Atatürk anıtının önünden Merkez Camii\'ne kadar İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşe Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, İlçe Müftüsü Bekir Derin, AK Parti İlçe Başkanı Ali Burak Tepe, CHP İlçe Başkanı Erhan Bozan da katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasından sonra Müftü Derin dua okudu. CHP ve AK Parti ilçe başkanları da İsrail\'in üç dinin kutsal mekanı Kudüs\'ü başkent ilan etmesinin bölge huzurunu bozacağını vurgulayan konuşma yaptı.

AK Parti Başkanı Tepe, \"Kudüs\'ün anahtarı Türkiye\'de, İstanbul\'da, Avcılar\'da, yüreğin yetiyorsa gel al\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Protesto yürüyüşünden görüntüler

-Kuran-ı Kerim okunması, dua edilmesi

-AK Parti İlçe başkanı konuşurken

-Yürüyüşten görüntüler

