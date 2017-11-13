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Spor

Avcıl, Denizli'nin gururu oldu

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) Adana'da gerçekleştirilen Büyük Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 85 kiloda 293 kilo kaldırarak zirveye adını yazdıran Denizlili sporcu Mehmet Avcıl, gurur kaynağı oldu

13 Kasım 2017 15:46

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)

Adana\'da gerçekleştirilen Büyük Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası\'nda 85 kiloda 293 kilo kaldırarak zirveye adını yazdıran Denizlili sporcu Mehmet Avcıl, gurur kaynağı oldu. Denizli\'de üç yıl önce beden eğitimi öğretmeni ve halter milli takım antrenörü Ferhat Coşkun tarafından keşfedilen 17 yaşındaki genç sporcu, basamakları bir bir tırmanmayı başardı. Yakaladığı form grafiğiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları aday kadrosuna seçilen Avcıl, Türkiye şampiyonluğu ile başarısını taçlandırdı. Şampiyon sporcu Mehmet Avcıl, Denizli\'ye birincilik kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söylerken, hedefinin olimpiyat takımında yer alabilmek olduğunu belirtti. 

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