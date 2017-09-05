Avanos’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'in Avanos İlçesi\'nde 2 araç ve 1 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Avanos İlçesi\'ndeki Eski Cezaevi Kavşağı\'nda meydana geldi. 31 yaşındaki Adem Doğan yönetimindeki 06 VHY 73 plakalı otomobil, Yusuf Alanlı yönetimindeki 42 FD 175 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Mustafa Terzioğlu\'nun yönetimindei 34 FP 4104 plakalı motosiklet de kazaya karıştı. Otomobilde bulunan 8 yaşındaki Rabia Doğan öldü, aynı araçta bulunan 28 yaşındaki Burcu Doğan, 31 yaşındaki Adem Doğanve 1 yaşındaki Habip Kerem Doğan yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen 112 acil servis ambulansındaki görevliler ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Burada ilk tedavileri yapılan Habip Kerem Doğan, Ankara\'daki Hacettepe Hastanesi\'ne sevk edilirken otomobil sürücüsü Adem Doğan, Isparta Süleyman Demirel Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burcu Doğan, Nevşehir Devlet Hastanesi\'nde ameliyata alındı. TIR\'ı kullanan Yusuf Alanlı ve motorsiklet sürücüsü Mustafa Terzioğlu ise, kazadan yara almadan kurtuldu. Soruşturma başlatıldı.

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