Auschwitz toplama kampını anlattı



Yürümekte zorluk çeken Oskar Gröning, dün mahkemeye rolatör desteğiyle geldi. Beyaz gömlek ve gri renkli bir hırka giydiği dikkat çeken zanlı, hakime ifade vermek isteğini söyledi.

İfadesini herhangi bir metne bakmaksızın verdi. Gröning'in ifadesi ana hatlarıyla şöyle devam etti: Bankacılık eğitiminin ardından gönüllü olarak Nazilerin elit milis gücü SS'e (Schutzstaffel-Koruma Timi) katıldı. 1942 sonbaharında Berlin'e çağrıldı ve burada çok gizli bir görev için hazırlandı. Kendisine, "Cepheye gönderilmeyeceksiniz ancak sizi çok daha fazla zorlayacak bir görev üstleneceksiniz" denildi.

'Tutsaklar öldürülmüyor, temizleniyordu'

Oskar Gröning, eğitimin ardından yollandığı Auschwitz toplama kampında çalışmaya uygun olmayan tutsakların "temizlendiğini" söyledi. Zanlı, "İddianamede tutuklular hakkında 'öldürüldüler' deniliyor. Doğrusu 'temizlendiler' olacak. SS bünyesinde bunun için bu ifade kullanılıyordu" diye konuştu.

Polonya ile savaşı anlatırken "Polakları tepelemek" ifadesini kullanan zanlı, SS birliklerine gönüllü katılma nedenini açıklarken de, "Fiyakalı, kendine özgü bir birlikti. Şan-şerefle memleketlerine dönüyorlardı. Ben de onların bir parçası olmak istedim" dedi.

'SS subayı ağlayan bebeği kamyona çarptı'

Bir SS subayının ağlayan bir bebeği bir kamyona çarparak susturduğuna tanık olan zanlı, tutukluların gazlanarak öldürülmelerine tanık olduktan sonra bir başka göreve atanması için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Oskar Gröning, "Auschwitz'te yaşadıklarım hayatım boyunca yakamı bırakmadı. Ahlaken suçlu olduğum konusunda hiç şüphem yok. Kurbanlar nezdinde bundan ötürü pişmanlık duyuyorum" dedi.

'Sanık kendini haklı çıkarmaya çalışıyor'

Judith Kalman davaya müdahil olarak katılıyor. Üvey kız kardeşi Eva Weinberger Auschwitz'te 6 yaşında katledilmişti. Judith Kalman, "Sanık ikiye bölünmüş durumda. Bir parçası hâlâ yaptıklarının yanlış olduğunu bile bile haklı çıkarmaya çalışıyor. Yapmak zorundaydım çünkü bana emredilmişti ve kaçınılmazdı, tavrı içinde" diye konuştu.

Auschwitz toplama kampından kurtulan Eva Kor da davaya müdahil olarak katılıyor. Eva Kor, "Oskar Gröning fazla bir şey anlatmadı. İfadesi beni biraz hayal kırıklığına uğrattı" dedi. Sanığın binlerce Nazi gibi gölgede saklanmak yerine öne çıkmayı yeğlediğine dikkat çeken Eva Kor, "Geçmişi değiştiremezsiniz ancak sorumluluk üstlenebilirsiniz" dedi.