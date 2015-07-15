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Dünya
Deutsche Welle

'Auschwitz muhasebecisi'ne 4 yıl hapis

Nazi döneminde 300 bin kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanan 94 yaşındaki SS mensubu Oskar Gröning 4 yıl hapse mahkûm edildi.

15 Temmuz 2015 14:26


Almanya'nın Lüneburg kentinde görülen davada savcı, Nazilerin elit milis gücü SS'e (Schutzstaffel-Koruma Timi) mensup Oskar Gröning'in 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Avukatları ise Oskar Gröning'in beraatini talep ediyordu.

Hakim, 300 bin kişinin ölümüne yardım etmekle suçlamasını sabit görerek Gröning'i 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezanın kesinleşmesinin ardından savcılık 94 yaşındaki sanığı sağlık kontrolünden geçirecek. Sanığın cezasını hapishanede çekip çekemeyeceği belirlenecek.

Yahudi tutsakların paralarını topluyordu

Gröning, 1944 yılında Auschwitz-Birkenau'daki toplama kampına getirilen Yahudilerin değerli eşyalarını ve paralarını toplayarak sistematik Nazi cinayetlerine destek vermekle suçlanıyordu. Gröning kamuoyunda "Auschwitz'in muhasebecisi" olarak adlandırılıyordu. Gröning, suçunu itiraf etmiş, kamptaki Yahudilerin eşyalarını toplayarak SS'teki üstlerine verdiğini söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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