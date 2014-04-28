Augsburg Hamburg’a acımadı



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da 32’nci hafta karşılaşmaları pazar günü oynanan iki maçla tamamlandı. Günün ilk mücadelesinde Augsburg, Hamburg’u 3-1 mağlup etti. Ligde son iki haftaya girilirken 16’ncı Hamburg’un yanı sıra takipçileri Nürnberg ve son sıradaki Braunschweig da haftayı mağlubiyetlerle kapatınca puan cetvelinin son 3 sırası değişmedi.

Sahasındaki maça etkili ve ne istediğini bilen bir şekilde başlayan Augsburg henüz 7’nci dakikada Halil Altıntop’un golüyle öne geçti. Markus Weinzierl’ın ekibi sonraki dakikalarda da oyunu rakip sahaya yıkarak Hamburg ceza alanında tehlikeler yaratmaya devam etti. 30’uncu dakika dolduğunda Hamburgluları hayal kırıklığına uğratan isim yine Halil Altıntop oldu ve farkı 2’ye yükseltti (32.). Devrenin bitimine kısa süre kala Hamburg kalecisi Rene Adler'in, Andre Hahn’ın uzak mesafeli şutuna yaptığı müdahale yeterli olmayınca skor 3-0’a geldi (42.). Heiko Westermann’ın skoru belirleyen golü (44.) Hamburg’a puan getirmeye yetmedi.

Doğrudan ligde kalma sırası olan 15’incilikteki Stuttgart, cuma günü Hannover ile berabere kalarak takipçisi Hamburg ile puan farkını 5’e yükseltti. Şimdi Hamburg ligde kalmak için ikinci ligin üçüncüsüyle play-off maçı oynama sırası olan 16'ncılığını korumaya çalışacak. Kuzey Almanya ekibi gelecek hafta sonu şampiyon Bayern Münih'i konuk ederken, son haftada Mainz deplasmanına gidecek. Hamburg deplasmanda oynadığı son sekiz maçını kaybetti.

Mönchengladbach, Schalke deplasmanında güldü

32’nci haftanın son maçında Lucien Favre yönetimindeki Mönchengladbach , Schalke deplasmanında hak ettiği bir sonuç alarak rakibini 1-0 yendi. Schalke bu mağlubiyetle sezonun bitimine iki hafta kala arasındaki puan farkı 3’e inen 4’üncü sıradaki Bayer Leverkusen ile farkı artırıp Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım sırası olan 3’üncülüğünü garantiye alma fırsatını kullanamadı. Öte yandan bu sonuçla Borussia Dortmund da ligi ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Altıncı sıradaki Mönchengladbach ise sekizinci sırayla arasındaki puan farkını 6'ya yükselterek gelecek sezon Avrupa Kupaları’na katılmayı çok büyük ölçüde garantiledi.

62 bin kişinin izlediği Schalke’nin sahasındaki maça ev sahibi takım cesur başladı ve ilk dakikadan itibaren kontrolü eline aldı. Ancak golü bulan taraf konuk Mönchengladbach oldu. Patrick Hermann, 35’inci dakikada şık bir vuruşla topu Schalke ağlarına yollayarak maçın tek golünü kaydetti. Gol sonrası Gladbach oyundaki üstünlüğü de ele geçirdi. Schalke ikinci yarıda mücadeleye geri dönse de oyuna sonradan dahil olan Hollandalı yıldız Klaas Jan Huntelaar dahil hiç bir oyuncu skoru değiştirecek gole ulaşamadı. Mönchengladbach bu sonuçla rakibi karşısındaki 17 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

32’nci haftanın toplu sonuçları

Hannover 0 – Stuttgart 0

Hertha Berlin 2 – Eintracht Braunschweig 0

Hoffenheim 0 – Eintracht Frankfurt 0

Bayern Münih 5 – Werder Bremen 2

Wolfsburg 2 – Freiburg 2

Mainz 2 – Nürnberg 0

Bayer Leverkusen 2 – Borussia Dortmund 2

Augsburg 3 – Hamburg 1

Schalke 0 – Mönchengladbach 1

Puan durumu

1.Bayern Münih 84

2.Borussia Dortmund 65

3.Schalke 58

4.Bayer Leverkusen 55

5.Wolfsburg 54

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15.Stuttgart 32

16.Hamburg 27

17.Nürnberg 26

18.Eintracht Braunschweig 25

33. haftanın programı

Freiburg – Schalke

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen

Nürnberg – Hannover 96

Stuttgart – Wolfsburg

Borussia Dortmund – Hoffenheim

Mönchengladbach – Mainz

Eintracht Braunschweig – Augsburg

Hamburg – Bayern Münih

Werder Bremen – Hertha Berlin

Bundesliga’da 33. hafta maçlarının tamamı 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 16:30’da başlayacak.